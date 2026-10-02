Αννίτα Δημητρίου: Πρόταση ενότητας στο Πολιτικό Γραφείο - Να υπογραφούν όλες οι υποψηφιότητες

Τα μέλη του διευρυμένου Πολιτικού Γραφείου κλήθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων και της πορείας που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του υποψηφίου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και το ενδεχόμενο παράτασης της εσωκομματικής διαδικασίας, καθώς η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, κατά την εισαγωγική της παρέμβαση ανέφερε ότι δεν θα είχε ένσταση σε περίπτωση που η διαδικασία μεταφερθεί χρονικά στον Δεκέμβριο ή ακόμη και τον Ιανουάριο.

Η κ. Δημητρίου κατέθεσε, παράλληλα, πρόταση όπως τα περισσότερα από 250 μέλη του διευρυμένου Πολιτικού Γραφείου συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, στηρίζοντας όλους τους υποψηφίους που θα διεκδικήσουν τη θέση.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό.