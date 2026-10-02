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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή απάντηση Λευκωσίας στην Τουρκία - «Επιχειρεί να κρατήσει τους Τουρκοκύπριους σε ομηρία»

 02.10.2026 - 18:02
Σκληρή απάντηση Λευκωσίας στην Τουρκία - «Επιχειρεί να κρατήσει τους Τουρκοκύπριους σε ομηρία»

Στη «νεο-οθωμανική προσέγγιση» της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο έναντι της Κύπρου, αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ «Από Μέρα σε Μέρα».

Κατήγγειλε ότι η Άγκυρα ακολουθεί επεκτατική πολιτική, η οποία, είπε, αποτυπώνεται και στη στάση της έναντι της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ανέφερε ότι καμία μονομερής ενέργεια και καμία προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων δεν μπορεί να εκτοπίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους, για να προσθέσει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και προς τα Ηνωμένα Έθνη.

Σε ό,τι αφορά τη χθεσινή στρατιωτική παρέλαση, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης τη χαρακτήρισε αναβαθμισμένη, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, λόγω και της συμμετοχής στρατιωτικών αγημάτων από χώρες-εταίρους.

Είπε ακόμη, ότι η Λευκωσία θα συνεχίσει να διευρύνει το διπλωματικό αποτύπωμά της και να επενδύει στις συνεργασίες και τις συνέργειες στην περιοχή.

Κατήγγειλε, επίσης, την Άγκυρα και για προσπάθεια να κρατήσει τους Τουρκοκύπριους σε κατάσταση ομηρίας.

ΠΗΓΗ: Riknews.com.cy

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