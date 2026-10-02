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ΥΓΕΙΑ

Έχετε άγχος; 8 τρόποι που θα σας βοηθούν να χαλαρώσετε

 02.10.2026 - 15:54
Έχετε άγχος; 8 τρόποι που θα σας βοηθούν να χαλαρώσετε

Το άγχος και η ανησυχία έχουν γίνει ένα οικείο κομμάτι της καθημερινής ζωής, με περίπου τα 3/4 των ενηλίκων να αναφέρουν σωματικά ή συναισθηματικά συμπτώματα που συνδέονται με κακή ψυχική υγεία. Το επίμονο άγχος μπορεί να επιβαρύνει τον οργανισμό, επιδεινώνοντας παθήσεις όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση και οι καρδιακές παθήσεις και παρεμποδίζοντας τον ύπνο.

Μια εξαιρετικά απλή στρατηγική μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη: Βρείτε κάτι που πραγματικά απολαμβάνετε να κάνετε. Τα χόμπι μπορούν να προσφέρουν μια διέξοδο από τις καθημερινές πιέσεις και να συμβάλουν στη μείωση των επιπέδων κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες.

Ερευνητές από το Utah State University διευκρινίζουν ότι δεν έχει τόση σημασία ποια δραστηριότητα θα επιλέξετε – αρκεί να την αισθάνεστε ουσιαστική και ευχάριστη. Δημιουργικές, αθλητικές και διανοητικές δραστηριότητες μπορούν όλες να προσφέρουν οφέλη. Ο Independent δίνει μερικές απλές ιδέες, με εκπληκτικά οφέλη:

 1.Ζωγραφική, σχέδιο και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες

 

Έρευνες δείχνουν ότι οι δημιουργικές δραστηριότητες συμβάλλουν στη μείωση του άγχους. Μια μελέτη του Πανεπιστημίου Drexel του 2016 διαπίστωσε ότι μόλις 45 λεπτά δημιουργικής δραστηριότητας συνδέονταν με χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης. Η ζωγραφική, το σχέδιο και οι χειροτεχνίες προσφέρουν, επίσης, έναν τρόπο επεξεργασίας των συναισθημάτων, διακοπής των επαναλαμβανόμενων σκέψεων και επίτευξης ενός αισθήματος ικανοποίησης, σύμφωνα με την οργάνωση Mental Health America.

 2.Συγγραφή και ημερολόγιο

 Η έκφραση των σκέψεων με λέξεις μπορεί να προσφέρει ψυχολογική ανακούφιση. Το να γράφει κανείς για περίπου 20 λεπτά την ημέρα έχει συνδεθεί με μειωμένο άγχος, ενώ έρευνα που επικαλείται ο Michael Smith, αναπληρωτής καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Northumbria, υποδηλώνει ότι ακόμη και δύο λεπτά μπορεί να έχουν θετική επίδραση. Η τήρηση ημερολογίου είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν περιλαμβάνει την έκφραση προσωπικών σκέψεων και συναισθημάτων. Οργανώνοντας τις εμπειρίες και δίνοντας χώρο στα δύσκολα συναισθήματα στη σελίδα, η γραφή βοηθά ώστε οι αγχωτικές ή στρεσογόνες σκέψεις να γίνουν πιο διαχειρίσιμες.

 3.Τρέξιμο

 

Τα οφέλη της σωματικής άσκησης στην ψυχική υγεία είναι ευρέως αποδεδειγμένα. Η άσκηση διεγείρει την έκκριση ενδορφινών, που εμπλέκονται στη ρύθμιση της διάθεσης και του πόνου. Ιαπωνική έρευνα υποδηλώνει ότι ακόμη κι ένα αργό τρέξιμο 10 λεπτών μπορεί να συμβάλει στην ανακούφιση των συναισθημάτων άγχους και στρες. Το τρέξιμο μπορεί επίσης να μειώσει τη φλεγμονή, η οποία έχει συνδεθεί με την επιδείνωση του στρες και του άγχους. Η μείωση της φλεγμονής μπορεί παράλληλα να συμβάλει σε καλύτερη ποιότητα ύπνου, μέσω της μείωσης της κορτιζόλης, σύμφωνα με το Johns Hopkins Medicine.

 4.Χορός

 

Για όσους προτιμούν τη μουσική, ο χορός είναι μια καλή εναλλακτική επιλογή κίνησης. Η σωματική δραστηριότητα διεγείρει την έκκριση ντοπαμίνης, που σχετίζεται με την αίσθηση της ανταμοιβής και τα θετικά συναισθήματα. Έρευνα του 2021 σε 1.000 άτομα που ασχολούνταν με τον χορό αποκάλυψε ότι το 95% των ερωτηθέντων με ιστορικό άγχους, στρες ή κατάθλιψης δήλωσε ότι ο χορός είχε προσφέρει θεραπευτικά οφέλη σε κάποια φάση της ζωής του.

 5.Κηπουρική

 

Η κηπουρική συνδυάζει τη μέτρια σωματική δραστηριότητα με επαναλαμβανόμενες εργασίες που απαιτούν συγκέντρωση και την εμπειρία της φροντίδας ενός ζωντανού οργανισμού. Αρκετές μελέτες έχουν συσχετίσει την κηπουρική και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα φυτά με καλύτερη ευεξία και λιγότερα συμπτώματα άγχους, στρες και κατάθλιψης. Δε χρειάζεται να έχετε κήπο – η φροντίδα φυτών σε μπαλκόνι, βεράντα, ακόμα και σε εσωτερικούς χώρους προσφέρει ανάλογα οφέλη. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, και μόνο η παρουσία φυτών στο σπίτι συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και βελτιώνει την ευεξία.

 6.Μαγείρεμα

 

Η κουζίνα μπορεί να γίνει χώρος χαλάρωσης. Μελέτη του 2022 σε 650 συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα μαγειρικής διάρκειας επτά εβδομάδων διαπίστωσε αύξηση κατά 8% στο ποσοστό όσων παρουσίαζαν βελτιωμένες βαθμολογίες σε τεστ ψυχικής υγείας μετά την ολοκλήρωσή του. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Edith Cowan υποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης στη μαγειρική ενισχύει την ευεξία και συμβάλλει στη μείωση του στρες και του άγχους με την πάροδο του χρόνου.

 

Μπορεί να υπάρχει κι ένα επιπλέον όφελος: Η εξοικείωση με τη μαγειρική ενθαρρύνει την υγιεινή διατροφή, που έχει συνδεθεί επιστημονικά με χαμηλότερα επίπεδα αντιληπτού άγχους.

7.Πλέξιμο

 

Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις του πλεξίματος εξηγούν γιατί πολλοί άνθρωποι το βρίσκουν χαλαρωτικό. Ο σταθερός ρυθμός του πλεξίματος έχει συσχετιστεί με μείωση της αρτηριακής πίεσης και της κορτιζόλης και μπορεί να συμβάλει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης, σύμφωνα με πληροφορίες του UCLA. Συνδυάζει, επίσης, τη συγκέντρωση με τη δημιουργικότητα, προσφέροντας στον νου μια δομημένη δραστηριότητα, στην οποία καλείται να επικεντρωθεί.

 8.Ανάγνωση

 

Ένας από τους απλούστερους τρόπους να απομακρυνθεί κανείς προσωρινά από τις πιέσεις της καθημερινότητας βρίσκεται σε μερικές σελίδες. Έρευνα του 2024 από το The Queen’s Reading Room διαπίστωσε ότι μόλις 5 λεπτά ανάγνωσης μειώνουν το άγχος κατά σχεδόν 20%, βελτιώνοντας παράλληλα τη συγκέντρωση και την εστίαση.

 

Επομένως, είτε απολαμβάνετε να διαβάζετε ένα καλό βιβλίο, να φροντίζετε μερικές γλάστρες ή να δημιουργείτε σκίτσα στο χαρτί, τα διαθέσιμα ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι μια δραστηριότητα που απολαμβάνετε είναι, μερικές φορές, ό,τι χρειάζεστε για να «δραπετεύσετε» από το καθημερινό άγχος.

Πηγή: ygeiamou.gr

 

 

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