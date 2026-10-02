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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκληρή κριτική ΕΟΑ Λευκωσίας για τη διαχείριση αποβλήτων: «Ελλιπής ο σχεδιασμός του κράτους»

 02.10.2026 - 16:01
Σκληρή κριτική ΕΟΑ Λευκωσίας για τη διαχείριση αποβλήτων: «Ελλιπής ο σχεδιασμός του κράτους»

Η παραπομπή της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Δικαστήριο της ΕΕ για τη διαχείριση αποβλήτων δεν αποτελεί έκπληξη αλλά κατάληξη καθυστερήσεων και λανθασμένων αποφάσεων, παρά την προειδοποιητική επιστολή του 2021 και την αιτιολογημένη γνώμη του 2024, αναφέρει σε ανακοίνωση ο ΕΟΑ Λευκωσίας.  

Σημειώνει πως "ακόμη και με τη θεσμοθέτηση των ΕΟΑ, ο σχεδιασμός του κράτους παραμένει ελλιπής" και πως "για αυτή την αποτυχία δεν ευθύνεται ο πολίτης, ο οποίος έχει ήδη επωμισθεί το κόστος. Από το 2012 το τέλος εισόδου στις ΟΕΔΑ αυξήθηκε από €7 σε €40 τον τόνο, χωρίς να υλοποιηθούν οι στόχοι για τους οποίους ζητήθηκε η επιβάρυνση, όπως το 'Πληρώνω Όσο Πετώ'».

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας θέτει ερωτήματα όπως με ποιο γνώμονα θα αποδεχθεί ο πολίτης νέες επιβαρύνσεις, όταν οι προηγούμενες δεν οδήγησαν σε αποτέλεσμα, ποιός εγγυάται ότι οι υποδομές που θα περάσουν στους ΕΟΑ θα είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμες και πότε θα ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς υποδομές και το πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση υλικών, που βαρύνουν το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος;

Αναφέρει πως "είναι έτοιμος να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί, απαιτεί όμως ολοκληρωμένο σχεδιασμό, λειτουργικές υποδομές και ουσιαστική συμμετοχή στις αποφάσεις".

"Το κράτος οφείλει να αποδείξει ικανότητα υλοποίησης με μετρήσιμα αποτελέσματα, πριν από οποιοδήποτε νέο κόστος για τους πολίτες", καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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