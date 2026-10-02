Αθηνά Μιχαηλίδου: Η μεγάλη μάχη για να μείνουν «ζωντανά» τα σχολεία των ακριτικών περιοχών

Η Υπουργός Παιδείας επισκέφθηκε το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο - Λύκειο Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, όπου ενημερώθηκε για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής και συζήτησε τρόπους περαιτέρω στήριξής τους.

Η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε πως πως δεν αρκεί μόνο να λειτουργούν τα σχολεία των ακριτικών περιοχών, αλλά πρέπει να λειτουργούν με επιτυχία, καθώς «είναι ουσιαστικά η ζωή των ακριτικών κοινοτήτων».

Όπως είπε, το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά παρεκκλίσεων στον Κάτω Πύργο και σε άλλες ακριτικές περιοχές, τόσο στην Προσχολική και Δημοτική όσο και στη Μέση Εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία μαθημάτων ακόμη και όταν υπάρχει ένας μόνο μαθητής.

Η Υπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στη στήριξη που παρέχεται σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, επισημαίνοντας ότι τα σχολεία ελέγχονται και λειτουργούν κανονικά, ενώ το Υπουργείο φροντίζει για τους χώρους και τον εξοπλισμό τους.

«Κυρίως, όμως, έχουμε δώσει προσωπικό που δίνει την ψυχή του για αυτά τα παιδιά», τόνισε, χαρακτηρίζοντας τον εκπαιδευτικό «την καρδιά της όποιας δραστηριότητας του σχολείου».

Η κ. Μιχαηλίδου εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίησή της για τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών, σημειώνοντας ότι τα σχολεία των ακριτικών περιοχών δεν παραμένουν απομονωμένα.

«Προχωρούμε καλά με τα μαθησιακά αποτελέσματα για τα οποία είμαστε περήφανοι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, χάρη στους εκπαιδευτικούς και στη στήριξη του Υπουργείου, τα σχολεία διασυνδέονται με άλλες σχολικές μονάδες είτε διαδικτυακά είτε διά ζώσης.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου, όπου φοιτούν τέσσερις μαθητές, τρεις στο Δημοτικό και ένας στο Νηπιαγωγείο. Όπως σημείωσε, παρά τον μικρό αριθμό μαθητών, παρέχονται ευκαιρίες συμμετοχής σε δράσεις και διαγωνισμούς. Μάλιστα, το Δημοτικό Σχολείο της περιοχής έχει συμμετάσχει και διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς.

«Αυτό μας κάνει περήφανους», ανέφερε η Υπουργός, τονίζοντας ότι τα σχολεία στις ακριτικές περιοχές λειτουργούν «αντισταθμιστικά».

Όπως εξήγησε, αυτό σημαίνει ότι όσα χάνουν τα παιδιά λόγω της απομακρυσμένης περιοχής και των λιγότερων ευκαιριών που ενδεχομένως υπάρχουν σε σχέση με μια μεγάλη πόλη, θα πρέπει να τους τα προσφέρει το σχολείο.

«Είμαι εδώ για να δω τι άλλα ζητήματα υπάρχουν και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με το ολοήμερο σχολείο, με τις υποδομές και σε συνεργασία με την κοινότητα και τους εκπαιδευτικούς», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «είναι και χρέος μας» να στηριχθούν τα σχολεία αυτά.

Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των μαθητών των ακριτικών περιοχών στα Πανεπιστήμια, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι ήδη υπάρχει ποσόστωση για τα παιδιά του Πύργου.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι εξετάζεται η δυνατότητα ένταξής τους σε άλλο σχέδιο, ώστε να καταστεί πιο ελκυστική η διαδικασία και να μπορούν να εισέρχονται πιο άμεσα στα Πανεπιστήμια.

Αναφέρθηκε ακόμη στο ζήτημα των Κρατικών Ινστιτούτων, επισημαίνοντας τη δυσκολία εξεύρεσης εκπαιδευτικών στην περιοχή.

«Είναι γνωστό ότι, επειδή είναι μια απομακρυσμένη περιοχή, δεν βρίσκουμε εύκολα εκπαιδευτικούς να εργαστούν, ακόμη και στο ολοήμερο σχολείο», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Τηλλυρίας, Νίκος Κλεάνθους, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας, σημειώνοντας ότι τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή είναι πολλά.

Ως κυριότερο πρόβλημα ανέδειξε τη μείωση του αριθμού των μαθητών στα σχολεία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας με το κράτος για εξεύρεση τρόπων που θα συμβάλουν στη συγκράτηση νέων οικογενειών στην περιοχή.

Παράλληλα, σημείωσε πως θα πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε να επιστρέψουν οικογένειες που εγκατέλειψαν την περιοχή, αναζητώντας καλύτερες προοπτικές για το μέλλον και την ανέλιξη των παιδιών τους.

ΚΥΠΕ