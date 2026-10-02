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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ναυάγιο Κερύνειας: «Ανεπαρκείς» οι προηγούμενες ζημιές του πλοίου - Βρέθηκαν ανοιχτές πόρτες

 02.10.2026 - 15:18
Ναυάγιο Κερύνειας: «Ανεπαρκείς» οι προηγούμενες ζημιές του πλοίου - Βρέθηκαν ανοιχτές πόρτες

Την ανανέωση της κράτησης για άλλες 7 ημέρες αποφάσισε το «επαρχιακό δικαστήριο» Κερύνειας για τους 9 υπόπτους για το ναυάγιο της 30ης Αυγούστου, ενώ και πάλι έξω από το κτήριο συγγενείς των θυμάτων και των αγνοουμένων φώναζαν συνθήματα εναντίον τους ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας, η «αστυνομία» ανέφερε ότι η συσκευή VDR (μαύρο κουτί) του πλοίου που εντοπίστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, στάλθηκε στην Τουρκία για πραγματογνωμοσύνη, ενώ οι ηχογραφήσεις έχουν μεταγραφεί σε USB και βρίσκονται στις «αρχές» του ψευδοκράτους που θα ταυτοποιήσουν τους διαλόγους με βάση τα δείγματα φωνής των υπόπτων.

Το τ/κ επιμελητήριο μηχανολόγων μηχανικών εξέτασε τα συντρίμμια που ξεβράστηκαν στην ακτή και συνέταξε έκθεση, αναφέροντας ότι οι προηγούμενες επισκευές των ζημιών κρίθηκαν ανεπαρκείς.

Η «αστυνομία» ανέφερε επίσης ότι οι στεγανές πόρτες του πλοίου βρέθηκαν ανοιχτές πριν από το ταξίδι ενώ έπρεπε να ήταν κλειστές. Η «αστυνομία» ερευνά ακόμη τις προειδοποιήσεις του δεύτερου μηχανικού προς τον πρώτο σχετικά με προηγούμενες ζημιές και επισκευές στο πλοίο.

Όπως επίσης αναφέρουν τ/κ ΜΜΕ, ο δικηγόρος υπεράσπισης υποστήριξε ότι το «λιμενικό» δεν διεξήγαγε καμιά επιχείρηση διάσωσης των επιβατών και φέρει και αυτό ευθύνες, καθώς το σκάφος του «λιμενικού σώματος» δεν διέθετε τα απαραίτητα συστήματα θερμικής απεικόνισης για τον εντοπισμό ανθρώπων που βυθίζονταν στη θάλασσα ενώ απουσίαζε και εξοπλισμός όπως σωσίβια, σχοινιά και σωσίβιες λέμβοι. Κανείς από το «λιμενικό», πρόσθεσε, δεν μπήκε στο βυθιζόμενο πλοίο.

Ανέφερε επίσης ότι μόνο ένα άτομο διασώθηκε χρησιμοποιώντας σχοινί που του έριξαν από ελικόπτερο, υποστηρίζοντας ότι η μη έγκαιρη άφιξη των ομάδων διάσωσης ήταν επίσης ένας σημαντικός παράγοντας στην απώλεια ζωής.

Τραγική φιγούρα έξω από το «δικαστήριο» ο πατέρας του μικρότερου θύματος της ναυτικής τραγωδίας, της 3χρονης Άννι Ασέλ.

Ο Σαλίμ Χιλάλογλου βρισκόταν στο πλοίο στις 30 Αυγούστου με τον 5χρονο γιο του Μιράν Ασάφ, την 3χρονη κόρη του Άννι Ασέλ και την 35χρονη σύζυγό του Νουρτζάν Χιλάλογλου, η οποία πνίγηκε και εντοπίστηκε την πρώτη μέρα.

Ο πεντάχρονος γιος του τραυματίστηκε σοβαρά και η αποθεραπεία του συνεχίζεται στην Τουρκία.

Ο κ. Χιλάλογλου επέζησε της τραγωδίας με τραύματα και η τρίχρονη κόρη του εξακολουθεί να αγνοείται. Υποβασταζόμενος από άλλους άνδρες και κλαίγοντας φώναζε προς τους υπόπτους «Φέρτε μου την κόρη μου!».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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