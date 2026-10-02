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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Δεν συμβαδίζει με τη συμπεριφορά της Τουρκίας η διεκδίκηση της θέσης του ΓΓ των ΗΕ

 02.10.2026 - 19:14
ΠτΔ: Δεν συμβαδίζει με τη συμπεριφορά της Τουρκίας η διεκδίκηση της θέσης του ΓΓ των ΗΕ

Δεν συμβαδίζει με τη συμπεριφορά της Τουρκίας, η οποία καταπατά τον Καταστατικό Χάρτη των ΗΕ, το να διεκδικεί με υποψηφιότητα της τη θέση του ΓΓ των ΗΕ, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε εκδήλωση, στο Φρέναρος, και κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που φέρουν την Τουρκία να προωθεί υποψηφιότητα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων  Εθνών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «δεν έχω να σχολιάσω οτιδήποτε, η Τουρκία κάνει τη δουλειά της εμείς κάνουμε τη δουλειά μας.

Μια χώρα που καταπατά τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών το να διεκδικεί μια τέτοια θέση δεν συμβαδίζει με τη συμπεριφορά της», είπε καταληκτικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

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