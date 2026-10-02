Έρχεται νέα κακοκαιρία: Πότε να αναμένουμε ξανά βροχές, καταγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια και πιθανόν μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί και παροδικά μεταβλητοί, ασθενείς και στα παράλια παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη, ωστόσο αργότετα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ τις πρωινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα παράλια. Προοδευτικά όμως αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Σε καταιγίδα όμως οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κυρίως στις παράλιες περιοχές αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα εξασθενίσουν και θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, ωστόσο σε καταιγίδα θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αρχικά στα παράλια θα σημειώνονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Προοδευτικά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα σε περιοχές στα βόρεια, τα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι και ιδιαίτερα σε περιοχές στα ορεινά, το εσωτερικό και στα βόρεια. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή.