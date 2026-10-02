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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΣΥ: Κλείδωσαν οι ημερομηνίες για τις εσωκομματικές - Πότε θα στηθούν οι κάλπες

 02.10.2026 - 20:53
ΔΗΣΥ: Κλείδωσαν οι ημερομηνίες για τις εσωκομματικές - Πότε θα στηθούν οι κάλπες

Σε νέο χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία ανάδειξης του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028 κατέληξε ομόφωνα το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος.

Μετά από πολύωρη συνεδρίαση, αποφασίστηκε η υποβολή των υποψηφιοτήτων για το χρίσμα να πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου, ενώ η Έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση ορίστηκε για τις 28 Νοεμβρίου.

Η απόφαση διαφοροποιεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί για την εσωκομματική διαδικασία, με το Πολιτικό Γραφείο να καταλήγει σε συγκεκριμένες ημερομηνίες για τα επόμενα βήματα.

Η πρόταση της Αννίτας για τις 500 υπογραφές

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το ζήτημα της συγκέντρωσης των 500 υπογραφών που απαιτούνται για την υποβολή κάθε υποψηφιότητας.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, εισηγήθηκε όπως τα μέλη των συλλογικών οργάνων του κόμματος υπογράψουν ως υποστηρικτές για όλους τους διεκδικητές του χρίσματος, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που είχαν εκφραστεί γύρω από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Παράλληλα, η κ. Δημητρίου ξεκαθάρισε ότι δεν θα είχε ένσταση ακόμη και σε περίπτωση που η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση πραγματοποιούνταν τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο.

Η πρόταση για εκλογές τον Δεκέμβριο

Στο πλαίσιο της συζήτησης κατατέθηκαν και εναλλακτικές προτάσεις για το χρονοδιάγραμμα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, εισηγήθηκε όπως οι εσωκομματικές εκλογές πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο και συγκεκριμένα στις 13 Δεκεμβρίου.

Τελικά, το Πολιτικό Γραφείο κατέληξε ομόφωνα στις 26 Οκτωβρίου για την υποβολή των υποψηφιοτήτων και στις 28 Νοεμβρίου για την Έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

Το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού συνεδρίασε σήμερα με αντικείμενο τις διαδικασίες για την επιλογή του υποψηφίου της Παράταξης για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του Εκτελεστικού Γραφείου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ακούστηκαν όλες οι εισηγήσεις και πραγματοποιήθηκε εκτενής και ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, με στόχο τη διασφάλιση μιας διαδικασίας που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και σεβασμό στο Καταστατικό και στα Μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Το Πολιτικό Γραφείο υιοθέτησε ομόφωνα συναινετική λύση σε σχέση με τη μετάθεση των χρονοδιαγραμμάτων της διαδικασίας επιλογής υποψηφίου. Συγκεκριμένα, η υποβολή υποψηφιοτήτων μετατέθηκε για τις 26 Οκτωβρίου και η Παγκύπρια εκλογική συνέλευση για τις 28 Νοεμβρίου.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός προχωρά σε μια πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα διαδικασία, ανοίγοντας την επιλογή του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας στις δεκάδες χιλιάδες μέλη του.

Το Πολιτικό Γραφείο αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει όλα τα στελέχη να συμβάλουν ώστε η ενδοκομματική, δημοκρατική διαδικασία, να διεξαχθεί με όρους που θα ενισχύσουν την Παράταξη.

Κάλεσε επίσης ομόφωνα όλους τους εν δυνάμει υποψηφίους για το χρίσμα της Παράταξης να συμμετάσχουν στις ενδοκομματικές διαδικασίες και να δηλώσουν δημόσια την πρόθεσή τους να σεβαστούν πλήρως την ετυμηγορία των μελών.

Το Πολιτικό Γραφείο καλεί όλα τα Μέλη του κόμματος να συμμετάσχουν μαζικά σε αυτή τη μεγάλη δημοκρατική διαδικασία, για την οποία όλοι είμαστε περήφανοι.

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