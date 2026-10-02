VIDEO: Ανατροπή στα χρονοδιαγράμματα του ΔΗΣΥ - Νέα δεδομένα για τις εσωκομματικές

Η αρχική εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου προβλέπει την υποβολή υποψηφιοτήτων στις 13 Οκτωβρίου και τη διεξαγωγή της Έκτακτης Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης στις 14 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τον Alpha, εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης της διαδικασίας, με τις προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι να προβλέπουν μετάθεση των ημερομηνιών από περίπου μία εβδομάδα έως και έναν μήνα.

Η πρόταση της Αννίτας

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, έθεσε ζήτημα ενότητας της παράταξης και υπογράμμισε την ανάγκη η εσωκομματική διαδικασία να οδηγήσει σε έναν υποψήφιο.

Παράλληλα, κατέθεσε πρόταση όπως περίπου 250 μέλη των οργανωμένων σωμάτων του ΔΗΣΥ υπογράψουν υπέρ όλων των υποψηφιοτήτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία συλλογής των απαιτούμενων υπογραφών.

Η κ. Δημητρίου φέρεται επίσης να ανέφερε ότι δεν θα είχε πρόβλημα ακόμη και με ενδεχόμενη παράταση της διαδικασίας μέχρι τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου απουσιάζει από τη συνεδρίαση καθώς βρίσκεται στο εξωτερικό, με τις επόμενες κινήσεις του να παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ενόψει της εσωκομματικής διαδικασίας.