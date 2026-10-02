Σοκάρουν οι απολογίες Γάκα - Θεοδωρόπουλου: «Κάναμε τα βήματα που έπρεπε - Γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε τον απινιδωτή»

Μεταξύ άλλων η κατηγορούμενη γιατρός υποστήριξε στον ανακριτή: «Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και άρχισα να φωνάζω τον Ηλία. Δεν ξέρω εάν το μόνιτορ είχε λειτουργία συναγερμού. Φώναξα στην νοσηλεύτρια να μου ετοιμάσει αδρεναλίνη και ζήτησα να φωνάξουν αμέσως τον Ηλία. Δεν είδα ποια νοσηλεύτρια ήρθε. Άρχισα να κάνω ΚΑΡΠΑ, ήμουν εκπαιδευμένη στην χειρουργική, συνεπώς ήξερα πως να αντιδράσω σε κάτι επείγον. Αντέδρασα ακαριαία. Δεν θα άλλαζε κάτι αν ήμουν στο νοσοκομείο. Η μέθοδος ΚΑΡΠΑ μπορεί να γίνει και στον δρόμο. Την αδρεναλίνη την διαθέτουμε στο ιατρείο. (...) Ο σύζυγός μου ήρθε αμέσως και ξεκίνησε. ΚΑΡΠΑ Όλα έγιναν μέσα σε ένα λεπτό. Εμείς κάναμε τα βήματα που έπρεπε. Και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν τα ίδια ακριβώς θα κάναμε και στον ίδιο χρόνο. Μόλις είδαμε ότι δεν ανταποκρίνεται καλέσαμε αμέσως το ΕΚΑΒ. Μέσα στον πανικό, κάναμε γόρω στα πέντε λεπτά να καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Την αδρεναλίνη την έκανα εγώ και ο Θεοδωρόπουλος έκανε ΚΑΡΠΑ. Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ, τον πήραν με καρέκλα και όχι με φορείο, όπως θα έπρεπε ώστε να μην διακοπεί το ΚΑΡΠΑ».

Ερώτηση: Πως θεωρείτε ότι έπαθε ανακοπή ο Μαζωνάκης;

Απάντηση: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό με βεβαιότητα. Άλλωστε σε αυτό δεν έχει δώσει απαντήσεις ούτε η ιατροδικαστική έκθεση.

Ερώτηση: Γιατί δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής;

Απάντηση: Έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή και έδειχνε ασυστολία. Το ίδιο έδειχνε και ο απινιδωτής του ΕΚΑΒ καθώς και του «Ελπις». Ένας οργανισμός γίνεται να πάει κατευθείαν σε ασυστολία. Αυτό ακριβώς είναι η ανακοπή.

Ερώτηση: Γιατί δεν πήγε κάποιος μαζί με το ασθενοφόρο;

Απάντηση: Δεν ισχύει αυτό που είπε η διασώστρια. Εγώ μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος.

Ερώτηση: Γιατί διεγράφησαν τα ραντεβού από το iCloud;

Απάντηση: Δεν ασχολούμαι καθόλου με τα γραμματειακά.

Η απολογία Θεοδωρόπουλου

Δίνοντας τη δική του εκδοχή για το συνέβη στο ιατρείο μετά τη ραγδαία επιδείνωση που είχε υποστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος υποστήριξε στον ανακριτή ότι ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ μόλις ενημερώθηκε σχετικά στις 16:15.

Ενδεικτικά, στην απολογία του ο κατηγορούμενος ανέφερε: «Έλεγξα τον σφυγμό του και αμέσως ξεκίνησα ΚΑΡΠΑ, μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή, τρία προς ένα, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο. Χορηγήθηκε ένα ml αδρεναλίνης από την κυρία Γάκα παρουσία μου. Όταν μπήκα μέσα η κυρία Γάκα δεν του έκανε ΚΑΡΠΑ, Η κυρία Γάκα βρισκόταν κοντά στο μηχάνημα, κοντά στο δεξί χέρι του ασθενούς. Είπα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Πρέπει να πέρασαν γύρω στα 4 με πέντε λέπτα μέχρι να γίνει η κλήση από την ώρα που μπήκα στο δωμάτιο. Ανέφερα καρδιολογικό περιστατικό και ζήτησα καρδιολογική μονάδα. Το ιατρείο της κας Γάκα διέθετε απινιδωτή, στο πλαίσιο της λειτουργίας του μηχανήματος inus. Ξέρουμε και οι δύο να χρησιμοποιούμε απινιδωτή αλλά από τη στιγμή που υπήρχε ασυστολία δεν τον χρησιμοποιήσαμε».

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης του ο προφυλακισμένος γιατρός υποστήριξε: «Δεν ερωτήθηκα για να ακολουθήσω με το ασθενοφόρο. Πιστεύω ότι ο απνιδωτής της κυρίας Γάκα λειτουργούσε, αλλά δεν τον χρησιμοποιήσαμε λόγω της ασυστολίας. Δεν τον έχω τεστάρει ποτέ. Δεν ξέρω εάν τον είχε ελέγξει και η κυρία Γάκα. Οι διασώστες αποχώρησαν στις 16 και 40».

Όπως ήταν αναμενόμενο ο ανακριτής ρώτησε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο γιατί δεν συνόδευσε τον ασθενή στο νοσοκομείο και εκείνος απάντησε ως εξής: «Εγώ δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός του ασθενή για να πάω στο νοσοκομείο. Δεν είχα να προσφέρω τίποτα περαιτέρω εγώ. Ούτε η κυρία Γάκα είχε να προσφέρει κάτι επιπλέον στο προσωπικό του "Ελπίς". Ό,τι πληροφορίες ήταν απαραίτητες, τις είχε ήδη δώσει στους διασώστες, ως η ιατρός του ασθενή. Είχαν τα τηλεφωνικά μας στοιχεία οι διασώστες, συνεπώς μπορούσαν οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσουν μαζί μας τόσο οι ίδιοι, όσο και το προσωπικό του νοσοκομείου για οποιαδήποτε πληροφορία».

Κατά την απολογία του ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ρωτήθηκε όμως και για τα μηχανήματα του ιατρείου της Καρνεάδου για να απαντήσει πως η σύζυγος του χρησιμοποιεί τα μηχανήματα απόλυτα εντός ενδείξεων. «Tο μηχάνημα της κυρίας Γάκα ανήκει σε μια οριακή κατηγορία η οποία μπαίνει κάτω από ένα γενικό ορό πλασμαφαίρεσης, γιατί δεν έχει οριοθετηθεί θεσμικά η ιδιότητα του μηχανήματος, γιατί δεν ταξινομείται από τον ΕΟΦ. Δεν υπάρχει αντιπρόσωπος στην Ελλάδα για να καταθέσει σχετικό αίτημα στον ΕΟΦ» είπε ο κατηγορούμενος και συνέχισε: «Εάν ο αγοραστής βρίσκεται σε χώρα που δεν επιτρέπει την λειτουργία τέτοιου μηχανήματος, οφείλει ο κατασκευαστής να το δηλώσει ότι σε αυτή την χώρα δεν γίνεται να το εμπορευτεί. Η κυρία Γάκα το προμηθεύτηκε γιατί θεώρησε ότι η αξία του μηχανήματος, σε ένα πλαίσιο αναγεννητικής, ολιστικής προσέγγισης με εχέγγυα τους ελέγχους, τους ρυθμιστικούς οργανισμούς σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, την γνωστοποίηση στον Ι.ΣΑ., είναι απολύτως καλυμμένη για τη τρήση του».

Protothema.gr