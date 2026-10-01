Ένας νεκρός και πλημμύρες από την κακοκαιρία στην Κρήτη - Έρχεται νέο κύμα την Παρασκευή

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στα Ανώγεια Ρεθύμνου έχει ξεπεράσει τα 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε δύο μέρες (361,4 mm από την Τετάρτη 30/09 έως το μεσημέρι της Πέμπτης 01/10).

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κρήτης έχουν σημειωθεί εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής. «Όπως αναμενόταν οι βροχές ήταν περισσότερο έντονες στα ορεινά και ημιορεινά και όχι στις παραλιακές περιοχές, για αυτό το λόγο Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, δέχτηκαν σχετικά μικρά ύψη βροχής», επισήμανε ο κ. Λαγουβάρδος. Όπως είπε, αναμένεται ύφεση των φαινομένων από σήμερα, Πέμπτη, το βράδυ μέχρι αύριο το απόγευμα, Παρασκευή.

«Τα τωρινά προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ένα νέο κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων από βράδυ της Παρασκευής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Οι νέες βροχές θα επιδεινώσουν ή και μπορούν να δημιουργήσουν και νέα προβλήματα σε περιοχές λόγω του κορεσμού του εδάφους και του ότι οι χείμαρροι έχουν ήδη αρκετό νερό. Επομένως θέλει μια αυξημένη προσοχή», σημείωσε ο κ. Λαγουβάρδος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι έντονες βροχοπτώσεις βαθμιαία μετά το μεσημέρι της Πέμπτης 01/10 έως και το μεσημέρι της Παρασκευής 02/10 πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα ορεινά τμήματα. Όμως, από το απόγευμα της Παρασκευής 02/10, αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα, που φαίνεται να διαρκεί έως και το απόγευμα της Κυριακής 04/10/2026.

Επισημαίνεται ότι το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου ή ισοδύναμα 1 τόνος νερού σε έκταση 1 στρέμματος.

Ένας νεκρός στο Ρέθυμνο

Στο Ρέθυμνο, 82χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου βρέθηκε νεκρός κοντά στο ποιμνιοστάσιό του. Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, εκτιμάται ότι ο ηλικιωμένος επιχείρησε να διασχίσει φουσκωμένο ρέμα προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι του. Ο 82χρονος εντοπίστηκε από πυροσβέστες καταπλακωμένος από φερτά υλικά.

Ισχυρά φαινόμενα έως την Κυριακή

Νέο έκτακτο δελτίο εξέδωσε νωρίτερα η ΕΜΥ, σύμφωνα με το οποίο τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με αυξομειώσεις έως την Κυριακή.

Ειδικότερα, σημειώνει: «Συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (3/10).

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα, Πέμπτη, και έως το απόγευμα του Σαββάτου».

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Σώματος έχει δεχθεί συνολικά 255 κλήσεις εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 17 μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία και 38 αντλήσεις υδάτων, ενώ οι επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται.

Σημαντικά προβλήματα έχουν καταγραφεί στις Μαλάδες και τη Φοινικιά Ηρακλείου, όπου υπερχείλισε ο ποταμός Δρακουλιάρης.

Στην ευρύτερη περιοχή των δύο οικισμών, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν σε 13 μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία, ενώ πραγματοποιήθηκαν και οκτώ αντλήσεις υδάτων.

Παρεμβάσεις χρειάστηκαν και στο Ρέθυμνο. Στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου και των Ζωνιανών έχουν πραγματοποιηθεί τρεις μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία και 15 αντλήσεις υδάτων.

Στο Λασίθι και κυρίως στην περιοχή του οικισμού Μίνωας Πεδιάδας, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ένα άτομο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, ενώ τα συνεργεία προχώρησαν σε 15 αντλήσεις υδάτων.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει αυξημένη, με τα συνεργεία να πραγματοποιούν αντλήσεις νερών, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και οι δήμοι των περιοχών που έχουν πληγεί, διαθέτοντας μηχανήματα έργου. Σε ορισμένα σημεία, φερτά υλικά έχουν δημιουργήσει εμπόδια στην κυκλοφορία και απαιτούνται παρεμβάσεις για την απομάκρυνσή τους.

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Παρασκευή (2/10), όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί.

Η απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Μυλοποτάμου και αφορά όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.

Όπως επισημαίνεται από τη δημοτική Αρχή, προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών, των παιδιών, των οικογενειών τους, καθώς και του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς στην περιοχή παραμένουν προβλήματα από την κακοκαιρία.

Τρία μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων

Οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν στην αποστολή τριών μηνυμάτων από το 112, με τα οποία οι κάτοικοι συγκεκριμένων περιοχών καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Το πρώτο μήνυμα εστάλη στις 09:34 και αφορούσε τον περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Στις 10:02 ακολούθησε αντίστοιχη ειδοποίηση για τον Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι, ενώ στις 11:09 ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112 για τις Μαλάδες και τη Φοινικιά του Ηρακλείου.

Οι επιχειρήσεις παροχής βοήθειας παραμένουν σε εξέλιξη στις περιοχές της Κρήτης που αντιμετωπίζουν προβλήματα από την κακοκαιρία.

Πηγή: protothema.gr