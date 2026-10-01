ΠτΔ για Ανεξαρτησία: Μοναδικός στόχος και επιδίωξη η επανένωση - Ευθύνες στον Ερντογάν για ανυπαρξία προόδου

Συμπλήρωσε ότι η ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς και η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποιεί την ευρωπαϊκή της ιδιότητα και τις συνέργειες που έχει αναπτύξει με ευρωπαϊκά και τρίτα κράτη, ώστε να έχει ουσιαστική συμβολή, να έχει λόγο και ρόλο σε οτιδήποτε επηρεάζει την ίδια και τον λαό της.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε αρχικά την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας έναντι όσων πήραν μέρος στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, που οδήγησε στη δημιουργία του ανεξάρτητου κυπριακού κράτους, καθώς και προς τους θεμελιωτές της Κυπριακής Δημοκρατίας, «όλους όσοι προασπίστηκαν τη νομιμότητα και βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας».

«Το νόημα, φυσικά, της σημερινής ημέρας δεν εξαντλείται σε επετειακές διακηρύξεις. Η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν και παραμένει η κορυφαία μεταβολή στη μακραίωνη ιστορία της χώρας μας, η οποία μετά από αιώνες καταπίεσης και δουλείας, έγινε ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος», σημείωσε.

«Δυστυχώς, ούτε η φετινή επέτειος είναι γιορτινή όσο θα επιθυμούσαμε. Αναπόφευκτα, η σκέψη μας στρέφεται και σήμερα σε όλους όσοι υποφέρουν ακόμη από τις συνέπειες της παράνομης τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, που παραμένει ανοικτή πληγή για την πατρίδα μας και τον λαό μας», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι παρά την καταστροφή που προκάλεσε η ανείπωτη τραγωδία του 1974, «ο λαός μας, χωρίς ποτέ να ξεχνά και να αγωνίζεται, κατάφερε να ορθοποδήσει, επιτυγχάνοντας την ανασυγκρότηση του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας. Αυτό το ανεπανάληπτο επίτευγμα των γονιών μας, των παππούδων και των γιαγιάδων μας, είναι το παράδειγμα που ορίζει κάθε μας πράξη και ενέργεια προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης, της επανένωσης και της δικαίωσης».

Συμπλήρωσε ότι τριάντα χρόνια μετά την καταστροφή του 1974, η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε το 2004 στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και πλέον αναγνωρίζεται από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας ως ένα σύγχρονο κράτος, με ζηλευτές επιδόσεις σε όλους τους τομείς, με αξιοπιστία, με λόγο και ρόλο στα μεγάλα θέματα και με ερείσματα μεγαλύτερα του γεωγραφικού, πληθυσμιακού και οικονομικού της εκτοπίσματος. «Είμαστε λοιπόν δικαιολογημένα περήφανοι για την Κυπριακή Δημοκρατία», σημείωσε.

«Η κατοχή του 37% της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ισχύ των όπλων, παραμένει εστία απειλής, επηρεάζει το αίσθημα ασφάλειας όλων μας και περιορίζει την προοπτική της χώρας μας και του λαού μας. Η άρση αυτής της απαράδεκτης κατάστασης παραμένει η πρώτη μου προτεραιότητα και η κορυφαία μου έγνοια», συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Πρόσθεσε ότι τα τελευταία τρία και πλέον χρόνια καταβάλλεται μια μεγάλη προσπάθεια για άρση του αδιεξόδου και επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, για αναζήτηση λύσης στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, του διαπραγματευτικού κεκτημένου, των Αρχών, των Αξιών και του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Δυστυχώς, δεν είμαστε στο σημείο που θα επιθυμούσαμε αλλά αυτό δεν μας απογοητεύει και σίγουρα δεν θα μας οδηγήσει στην απραξία και την αδράνεια, γιατί κάτι τέτοιο υπηρετεί μόνον όσους επιθυμούν διαιώνιση του στάτους κβο. Οι απαράδεκτες αξιώσεις του Τούρκου Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για λύση δύο κρατών, αποδεικνύουν ποιος πραγματικά ευθύνεται για την ανυπαρξία ουσιαστικής προόδου», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι παρά τα εμπόδια, τα προβλήματα και τις δυσκολίες, ο ίδιος παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στην προσπάθεια για δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Η ολοκλήρωση της καταγραφής των συγκλίσεων, η επαναβεβαίωση του πλαισίου λύσης από τα Ηνωμένα Έθνη, η ισχυρή βούληση του απερχόμενου Γενικού Γραμματέα να εξαντλήσει κάθε διαπραγματευτική δυνατότητα, η ξεκάθαρη θέση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη μορφή λύσης του Κυπριακού, η στήριξη των θεσμών, των ηγετών και των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκδηλώθηκε μέσα και από τον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Επιτροπής, αλλά και η στήριξη άλλων στρατηγικών μας εταίρων, είναι δεδομένα που μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε ότι, ναι, η προοπτική της λύσης παραμένει μπροστά μας και αποτελεί εφικτό στόχο», ανέφερε.

«Αισθάνομαι απόλυτα συνεπής με τη συνείδησή μου ότι πράττω αυτό που υποσχέθηκα στους πολίτες και κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να οδηγηθούμε στον τερματισμό της κατοχής, να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας και να την επανενώσουμε. Για εμάς, μοναδικός στόχος και επιδίωξη είναι η επανένωση. Η επανένωση μέσω μιας λύσης που θα μετεξελίξει την Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα σύγχρονο κράτος, κυρίαρχο σε όλη του την επικράτεια, χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς εγγυητές με επεμβατικά δικαιώματα, στο οποίο όλοι οι νόμιμοι πολίτες του θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα όπως οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες», τόνισε περαιτέρω.

«Αυτόν τον όρο εντολής έλαβα από τον κυπριακό λαό. Παραμένω ρεαλιστής, γνωρίζω τα όρια της πλευράς μας, είμαι έτοιμος για υποχωρήσεις που υπηρετούν τον στόχο της απελευθέρωσης και της επανένωσης, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα διολισθήσω σε ενέργειες χάριν μιας επίπλαστης προόδου. Δεν υποβαθμίζω τις δυσκολίες, ούτε υποτιμώ τα εμπόδια. Εστιάζω στην επίλυση του προβλήματος και αντλώ πείσμα και δύναμη από τις προοπτικές που δημιουργεί μια χώρα ελεύθερη και επανενωμένη», συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε ότι ενόσω η προσπάθεια συνεχίζεται, το παράθυρο ευκαιρίας είναι ανοικτό, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει να επενδύει στη συνεργασία με το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων και θα κάνει τα πάντα «για να αξιοποιήσουμε και την τελευταία χαραμάδα ελπίδας για τη δικαίωση του λαού μας».

«Με διεκδικητικό ρεαλισμό, με σοβαρότητα, επιμονή, μεθοδικότητα και προσήλωση, δεν έχω αμφιβολία ότι μπορούμε, ναι, να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η προσπάθειά μας για επίλυση του Κυπριακού τέμνει οριζοντίως όλες μας τις πολιτικές και υπηρετείται από τη στρατηγική μας για ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας μας, εσωτερικών και εξωτερικών», υπογράμμισε.

Όσον αφορά το εσωτερικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι είναι συνεχής η προσπάθεια της Κυβέρνησης για τολμηρές μεταρρυθμίσεις, για εκσυγχρονισμό των θεσμών, ενίσχυση του Κράτους Δικαίου, πάταξη της διαφθοράς, αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, επένδυση στην κοινωνική πρόνοια, βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών σε όλους τους τομείς.

Προσέθεσε ότι ταυτόχρονα, η ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς και η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση. «Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά μέσα από την αναβάθμιση της αποτρεπτικής της επάρκειας, ασκεί το δικαίωμά της στην άμυνα, έναντι των υπαρκτών κινδύνων που την περιβάλλουν», τόνισε.

Όλα τα προαναφερθέντα, που ενισχύουν και την υπόσταση της χώρας, δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι οι συνεχείς αναβαθμίσεις από όλους τους Οίκους Αξιολόγησης, τα εύσημα από ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας και την κυπριακή οικονομία.

«Οι επιδόσεις της οικονομίας είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη, και, μάλιστα, εν μέσω δύο πολέμων. Ο ανοδικός ρυθμός ανάπτυξης, από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη, η επικράτηση συνθηκών πλήρους απασχόλησης στην αγορά εργασίας, η αξιοσημείωτη μείωση του δημόσιου χρέους, και αρκετά άλλα, είναι το αποτέλεσμα της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής που ακολουθούμε», συμπλήρωσε.

Παρά τις αξιοσημείωτες αυτές επιδόσεις, αναγνωρίζω πολύ καλά την πίεση που ασκεί στα νοικοκυριά και τους μισθωτούς ο υψηλός πληθωρισμός, ως αποτέλεσμα εξωτερικών παραμέτρων, σε συνδυασμό με τις ανατιμήσεις που προκαλεί σε αγαθά και υπηρεσίες η ενεργειακή κρίση, όπως επίσης και το κόστος στέγασης, ανέφερε στη συνέχεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Πρόσθεσε ότι η οικονομική επάρκεια του κράτους επιτρέπει την εφαρμογή σειράς μέτρων για στήριξη των ευάλωτων, της μεσαίας τάξης, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ενώ την ίδια στιγμή, χάρη στην οικονομική δυνατότητα του κράτους, προωθούνται πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος της οικογένειας, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, η διεύρυνση των δικαιούχων επιδόματος τέκνου, η επιδότηση διδάκτρων και σίτισης παιδιών, η επιδότηση της διαμονής και φροντίδας σε στέγες ηλικιωμένων, η επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, και η απασχόληση ενήλικων ατόμων με αναπηρία μετά την ηλικία των 22 ετών και πολλά άλλα.

«Η οικονομική μας υπευθυνότητα μάς επιτρέπει να επενδύουμε στην Υγεία, στην Παιδεία, στο Κράτος Πρόνοιας και σε όλους τους τομείς που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη. Και όλες οι πολιτικές μας αποφάσεις λαμβάνονται στη βάση του κοινωνικού φιλελευθερισμού, που αποτελεί το ιδεολογικό και πολιτικό υπόβαθρο της Κυβέρνησής, μέσα από ένα ολιστικό πρόγραμμα, βιώσιμο και κοστολογημένο, μακριά από πολιτικές του παρελθόντος που οδήγησαν τη χώρα μας σε περιπέτειες», επεσήμανε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Κύπρος βρίσκεται σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, τα οποία χρήζουν συλλογικής διαχείρισης.

Όπως ανέφερε, η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποιεί την ευρωπαϊκή της ιδιότητα, και τις συνέργειες που έχει αναπτύξει με ευρωπαϊκά και τρίτα κράτη, ώστε να έχει ουσιαστική συμβολή, να έχει λόγο και ρόλο σε οτιδήποτε επηρεάζει την ίδια και τον λαό της.

«Η Κύπρος μετατρέπει με πράξεις τη γεωγραφική της θέση σε στρατηγικό πλεονέκτημα. Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και πράξεις γίνεται κόμβος σταθερότητας, διαμετακομιστικός σταθμός ασφαλούς απομάκρυνσης αμάχων, διάδρομος μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και γέφυρα συνεργασίας. Αυτό το αναγνωρίζει όλος ο κόσμος και δικαιολογημένα είμαστε περήφανοι που η Κύπρος, η πατρίδα μας, βαδίζει στο μονοπάτι της υπευθυνότητας, πάντα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος», συμπλήρωσε.

«Δικαιολογημένα, λοιπόν, η σημερινή επέτειος μάς γεμίζει υπερηφάνεια για τα επιτεύγματα του λαού μας, για την αξιοπρέπεια με την οποία πορεύτηκε κάτω από αντίξοες συνθήκες, με θέληση, με σθένος και καρτερικότητα. Στα 66 χρόνια της ύπαρξής της και παρά τα τραύματα που προκάλεσε η τουρκική επιθετικότητα, η Κυπριακή Δημοκρατία, απέδειξε ότι διαθέτει τις αντοχές να πορευτεί με ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Σήμερα, λοιπόν, ανανεώνουμε την υπόσχεση ότι ποτέ δεν θα συμβιβαστούμε με τα τετελεσμένα της παρανομίας και ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στα δικά μας όνειρα το μέλλον της Κύπρου δεν μπορεί να είναι τίποτε λιγότερο από μια κοινή πατρίδα, για όλους τους νόμιμους κατοίκους της, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους και Λατίνους, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις. Μια πατρίδα, Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα διασφαλίζει στους πολίτες της το δικαίωμα να ζουν, να δραστηριοποιούνται και να δημιουργούν σε συνθήκες ασφάλειας, ειρήνης και ευημερίας. Αυτό είναι το μέλλον που οραματιζόμαστε για τον λαό μας. Αυτό είναι το μέλλον που οφείλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Χρόνια πολλά Κυπριακή Δημοκρατία», κατέληξε.