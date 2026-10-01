Νετανιάχου: Ο συγκυβερνήτης της FlyDubai είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση

Μιλώντας στο Fox News, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι η εκτίμηση για τη ριζοσπαστικοποίηση βασίζεται σε στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αρχές από το προσωπικό ιστορικό του συγκυβερνήτη.

Για την εκτίμηση ότι ήθελε να πεθάνει, ο Νετανιάχου επικαλέστηκε όσα συνέβησαν μετά την ακινητοποίησή του. Όπως είπε, ο άνδρας φώναζε προς το πλήρωμα «σκοτώστε με».

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν ότι η πρώτη εκτίμηση είναι πως ο συγκυβερνήτης, τον οποίο ταυτοποιούν ως υπήκοο του Ομάν, έδρασε μόνος του. Η έρευνα συνεχίζεται και το κίνητρο δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί οριστικά.

Ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη ενώ η πτήση FZ1073 πετούσε από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Παρά τα τραύματά του, ο κυβερνήτης κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να μπουν και να ακινητοποιήσουν τον δράστη.

Στη διάρκεια της επίθεσης, το αεροσκάφος έχασε σχεδόν 14.000 πόδια (περισσότερα από 4.200 μέτρα) σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Δύο ακόμη πιλότοι της FlyDubai που επέβαιναν στο αεροσκάφος ανέλαβαν στη συνέχεια τον έλεγχο και το προσγείωσαν στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Η έρευνα στη Σαουδική Αραβία

Ο συγκυβερνήτης κρατείται στη Σαουδική Αραβία, όπου οι αρχές ερευνούν τι οδήγησε στην επίθεση.

Ο Νετανιάχου είπε ότι είναι ακόμη νωρίς για να γνωρίζουν αν ο άνδρας είχε οποιαδήποτε σχέση με το Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια στοιχείο που να δείχνει σύνδεση με το Ιράν ή με κάποια οργάνωση.

Το περιστατικό έχει ήδη οδηγήσει το Ισραήλ να ανακοινώσει αυστηρότερους ελέγχους για τους πιλότους των ξένων αεροπορικών εταιρειών που πετούν προς τη χώρα.

Η FlyDubai έχει αναστείλει μέχρι νεωτέρας όλες τις πτήσεις της προς και από το Ισραήλ, όσο συνεχίζεται η έρευνα για το περιστατικό.

Η Emirates διέκοψε επίσης τις πτήσεις κοινού κωδικού που εκτελεί με τη FlyDubai προς το Τελ Αβίβ.

Μετά την αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ, οι επιβάτες της FZ1073 μεταφέρθηκαν τελικά στο Ισραήλ με άλλο αεροσκάφος της FlyDubai.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το Ισραήλ είχε ζητήσει από τη Σαουδική Αραβία να επιτρέψει σε ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη να προσγειωθούν στην Ταμπούκ για να παραλάβουν τους επιβάτες, όμως το αίτημα απορρίφθηκε.

Οι δύο χώρες δεν έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις, αν και από το 2022 η Σαουδική Αραβία επιτρέπει σε αεροσκάφη που ταξιδεύουν προς ή από το Ισραήλ να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο της.

Στο μεταξύ, η El Al ετοιμάζει ειδικές πτήσεις για την επιστροφή Ισραηλινών που έχουν μείνει στο Ντουμπάι μετά την αναστολή των δρομολογίων της FlyDubai. Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι στελέχη της Shin Bet έχουν μεταβεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να οργανώσουν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τις πτήσεις.

Οι επιβάτες που μπήκαν στο πιλοτήριο

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ ανακοίνωσε ότι τέσσερις επιβάτες που βοήθησαν να ακινητοποιηθεί ο συγκυβερνήτης θα τιμηθούν για τη δράση τους.

Ανάμεσά τους είναι ο Γιανίβ Χαγιούν, ο οποίος μπήκε στο πιλοτήριο μαζί με άλλους επιβάτες. Ο Νετανιάχου τον συνάντησε μετά την επιστροφή του στο Ισραήλ και τον χαρακτήρισε «ήρωα».

Ο Χαγιούν είπε ότι, όταν μπήκε στο πιλοτήριο, βοήθησε να τραβήξουν τον συγκυβερνήτη μακριά από τα χειριστήρια και στη συνέχεια τράβηξε προς τα πάνω το χειριστήριο του αεροσκάφους για να περιορίσει την απότομη κάθοδο.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ ανακοίνωσε ότι θα εισηγηθεί να τιμηθούν τέσσερις επιβάτες της πτήσης για τη δράση τους μέσα στο αεροσκάφος.

Τι παραμένει άγνωστο

Παρά τις δηλώσεις Νετανιάχου για ριζοσπαστικοποίηση, οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει οριστικό συμπέρασμα για το κίνητρο του συγκυβερνήτη.

Η έρευνα εξετάζει αν έδρασε μόνος του, αν υπήρξε προηγούμενος σχεδιασμός και αν η επίθεση συνδεόταν με τρομοκρατική ενέργεια. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ξεκινήσει δική τους έρευνα, ενώ στη διαδικασία συμμετέχουν και οι σαουδαραβικές αρχές.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του όπλου που χρησιμοποιήθηκε μέσα στο πιλοτήριο. Ο Νετανιάχου έχει μιλήσει για τσεκούρι, ενώ επιβάτες έχουν αναφερθεί σε μαχαίρι. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη απάντηση για το τι ακριβώς χρησιμοποιήθηκε ούτε πώς βρέθηκε στα χέρια του συγκυβερνήτη.

Η FlyDubai έχει ζητήσει να μη γίνουν πρόωρες εικασίες μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Προς το παρόν, η βασική εκτίμηση των ισραηλινών αρχών είναι ότι ο συγκυβερνήτης έδρασε μόνος του. Δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια στοιχείο που να δείχνει ότι είχε συνεργούς ή ότι συνδεόταν με συγκεκριμένη οργάνωση.

Πηγή: lifo.gr