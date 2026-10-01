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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αφορά τους οδηγούς: Σε αυτές τις περιοχές παρατηρείται έντονη βροχόπτωση - Η ορατότητα είναι περιορισμένη

 01.10.2026 - 19:09
Αφορά τους οδηγούς: Σε αυτές τις περιοχές παρατηρείται έντονη βροχόπτωση - Η ορατότητα είναι περιορισμένη

Έντονη βροχόπτωση επικρατεί σε Ακάκι, Περιστερώνα και στον αυτοκινητόδρομο Αστρομερίτη – Ευρύχου, με αποτέλεσμα η ορατότητα να είναι περιορισμένη. Παράλληλα, σε διάφορα σημεία του αυτοκινητόδρομου παρατηρείται συσσώρευση νερού.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.

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Για εμάς μοναδικός στόχος και επιδίωξη είναι η επανένωση επανένωση μέσω μιας λύσης που θα μετεξελίξει την Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα σύγχρονο κράτος, κυρίαρχο σε όλη του την επικράτεια, χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς εγγυητές με επεμβατικά δικαιώματα, στο οποίο όλοι οι νόμιμοι πολίτες του θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα όπως οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε τηλεοπτικό του μήνυμα για την επέτειο της Ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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