Ιωαννίδης: Έτοιμη η Κύπρος για πλήρη ένταξη στον χώρο Σένγκεν

Όπως ανέφερε, η Κύπρος είναι τεχνικά έτοιμη να καταστεί πλήρες μέλος του χώρου Σένγκεν, σημειώνοντας ωστόσο ότι τους επόμενους μήνες θα πρέπει να επιτευχθεί και η απαραίτητη πολιτική συμφωνία.

Αλληλεγγύη στην Ισπανία για τη Θέουτα

Ο κ. Ιωαννίδης επανέλαβε παράλληλα τη στήριξη και αλληλεγγύη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ισπανία σε σχέση με τη Θέουτα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση με στόχο την προστασία του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χώρου Σένγκεν.

Ενίσχυση της έγκαιρης προειδοποίησης

Αναφερόμενος στις μεταναστευτικές προκλήσεις, ο Υφυπουργός τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης, ώστε η ΕΕ να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα σε ενδεχόμενες μαζικές παράτυπες μετακινήσεις.

Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου στην ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες, με στόχο την αύξηση των επιστροφών παράτυπων μεταναστών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις περιπτώσεις όπου τρίτες χώρες δεν συνεργάζονται στο ζήτημα των επιστροφών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάζει την επιβολή αυστηρότερων μέτρων.