Αστάθεια με διάρκεια - Τι φέρνει ο καιρός μέχρι τη Δευτέρα

Δείτε την πρόγνωση:

Ασταθής αέρια μάζα θα επηρεάζει την περιοχή μέχρι και τη Δευτέρα.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια ή και τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και παροδικά μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, αλλά μέχρι το απόγευμα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα δυτικά. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι παροδικά μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα τα οποία είναι λίγο πιο κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.