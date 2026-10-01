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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ώρες αγωνίας για 36χρονη - Απουσιάζει από την οικία της στην Πάφο - Δείτε φωτογραφία της

 01.10.2026 - 19:42
Ώρες αγωνίας για 36χρονη - Απουσιάζει από την οικία της στην Πάφο - Δείτε φωτογραφία της

Η Samantha Louise Over, 36 ετών, από το Ηνωμένο Βασίλειο και κάτοικος Αργάκας, απουσιάζει από την οικία της στη Πάφο, από τις 30/09/2026.

Η 36χρονη περιγράφεται ως μέτριου αναστήματος και λεπτής σωματικής διάπλασης, έχει ύψος περίπου 1,60μ., με κοντά κόκκινα μαλλιά, μελισσιά μάτια και τατουάζ στα δύο χέρια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Πόλης Χρυσοχούς, στο τηλέφωνο 26-806280  ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.   

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Για εμάς μοναδικός στόχος και επιδίωξη είναι η επανένωση επανένωση μέσω μιας λύσης που θα μετεξελίξει την Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα σύγχρονο κράτος, κυρίαρχο σε όλη του την επικράτεια, χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς εγγυητές με επεμβατικά δικαιώματα, στο οποίο όλοι οι νόμιμοι πολίτες του θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα όπως οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε τηλεοπτικό του μήνυμα για την επέτειο της Ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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