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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στα χρώματα της Κύπρου το Burj Khalifa για την επέτειο της Ανεξαρτησίας - Δείτε φωτογραφία

 01.10.2026 - 20:03
Στα χρώματα της Κύπρου το Burj Khalifa για την επέτειο της Ανεξαρτησίας - Δείτε φωτογραφία

Στα χρώματα της κυπριακής σημαίας φωταγωγήθηκε το βράδυ της 1ης Οκτωβρίου το εμβληματικό Burj Khalifa στο Ντουμπάι, τιμώντας την επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εντυπωσιακή φωταγώγηση πραγματοποιήθηκε στις 20:10, τοπική ώρα, με το ψηλότερο κτήριο στον κόσμο να «ντύνεται» στα χρώματα της Κύπρου.

 

Η συμβολική κίνηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν διευθέτησης της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 1η Οκτωβρίου.

Η φωταγώγηση αποτέλεσε μια ιδιαίτερη χειρονομία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς την Κύπρο, με αφορμή την εθνική επέτειο.

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Για εμάς μοναδικός στόχος και επιδίωξη είναι η επανένωση επανένωση μέσω μιας λύσης που θα μετεξελίξει την Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα σύγχρονο κράτος, κυρίαρχο σε όλη του την επικράτεια, χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς εγγυητές με επεμβατικά δικαιώματα, στο οποίο όλοι οι νόμιμοι πολίτες του θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα όπως οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε τηλεοπτικό του μήνυμα για την επέτειο της Ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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