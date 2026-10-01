Στα χρώματα της Κύπρου το Burj Khalifa για την επέτειο της Ανεξαρτησίας - Δείτε φωτογραφία

Η εντυπωσιακή φωταγώγηση πραγματοποιήθηκε στις 20:10, τοπική ώρα, με το ψηλότερο κτήριο στον κόσμο να «ντύνεται» στα χρώματα της Κύπρου.

An honourable gesture by the UAE Government in celebration of the Independence Day of the Republic of Cyprus🇨🇾 pic.twitter.com/w8DWDHInJl — Cyprus in UAE (@CyprusinUae) October 1, 2026

Η συμβολική κίνηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν διευθέτησης της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 1η Οκτωβρίου.

Η φωταγώγηση αποτέλεσε μια ιδιαίτερη χειρονομία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς την Κύπρο, με αφορμή την εθνική επέτειο.