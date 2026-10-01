Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΧάθηκαν τα ίχνη 81χρονης από την οικία της στη Λεμεσό - Δείτε τη φωτογραφία της
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χάθηκαν τα ίχνη 81χρονης από την οικία της στη Λεμεσό - Δείτε τη φωτογραφία της

 01.10.2026 - 20:45
Χάθηκαν τα ίχνη 81χρονης από την οικία της στη Λεμεσό - Δείτε τη φωτογραφία της

Η EYGENIA MAZINA, 81 ετών, από τη Ρωσία, απουσιάζει από την οικία της, στη Γερμασόγεια Λεμεσού, από τις 12 το μεσημέρι της 1ης Οκτωβρίου 2026.

Η 81χρονη περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους περίπου 1,55μ., με μακριά γκρίζα μαλλιά δεμένα σε κότσο. Κατά την αναχώρησή της φορούσε ροζ πιτζάμες και παντόφλες.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.  

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα μηνύματα ΠτΔ - Δένδια στο Προεδρικό: «Η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος, ύψιστη προτεραιότητα» - «Θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας ως αδελφοί»
ΠτΒ: Mεγάλη η ευθύνη να προστατεύσουμε την πατρίδας μας
«Απέτρεψαν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου»: Το θρίλερ με την πτήση της Flydubai και ο ήρωας πιλότος που έσωσε τη ζωή 174 ανθρώπων
Ο «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» και ο «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ» στο λιμάνι Λάρνακας – Κοσμοσυρροή για τις δύο φρεγάτες – Δείτε εικόνες
Δέος και συγκίνηση: Έκλεψαν τις εντυπώσεις τα ελληνικά F-16 Viper στον ουρανό της Λευκωσίας – Δείτε βίντεο
Χαλασμός Κυρίου: Εξέδωσε Κίτρινη Προειδοποίηση η Μετεωρολογική – Προσοχή έρχονται έντονα φαινόμενα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στα χρώματα της Κύπρου το Burj Khalifa για την επέτειο της Ανεξαρτησίας - Δείτε φωτογραφία

 01.10.2026 - 20:03
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Με περηφάνια και συγκίνηση γιόρτασε η Κύπρος την 66η επέτειο Ανεξαρτησίας

 01.10.2026 - 20:54
VIDEO - ΠτΔ για Ανεξαρτησία: Μοναδικός στόχος και επιδίωξη η επανένωση - Ευθύνες στον Ερντογάν για ανυπαρξία προόδου

VIDEO - ΠτΔ για Ανεξαρτησία: Μοναδικός στόχος και επιδίωξη η επανένωση - Ευθύνες στον Ερντογάν για ανυπαρξία προόδου

Για εμάς μοναδικός στόχος και επιδίωξη είναι η επανένωση επανένωση μέσω μιας λύσης που θα μετεξελίξει την Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα σύγχρονο κράτος, κυρίαρχο σε όλη του την επικράτεια, χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς εγγυητές με επεμβατικά δικαιώματα, στο οποίο όλοι οι νόμιμοι πολίτες του θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα όπως οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε τηλεοπτικό του μήνυμα για την επέτειο της Ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - ΠτΔ για Ανεξαρτησία: Μοναδικός στόχος και επιδίωξη η επανένωση - Ευθύνες στον Ερντογάν για ανυπαρξία προόδου

VIDEO - ΠτΔ για Ανεξαρτησία: Μοναδικός στόχος και επιδίωξη η επανένωση - Ευθύνες στον Ερντογάν για ανυπαρξία προόδου

  •  01.10.2026 - 19:03
VIDEO - Με περηφάνια και συγκίνηση γιόρτασε η Κύπρος την 66η επέτειο Ανεξαρτησίας

VIDEO - Με περηφάνια και συγκίνηση γιόρτασε η Κύπρος την 66η επέτειο Ανεξαρτησίας

  •  01.10.2026 - 20:54
Διπλωματικές πηγές για τη νέα τουρκική NAVTEX: Παράνομες έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα, μία ακόμη προκλητική μονομερής ενέργεια

Διπλωματικές πηγές για τη νέα τουρκική NAVTEX: Παράνομες έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα, μία ακόμη προκλητική μονομερής ενέργεια

  •  01.10.2026 - 18:46
VIDEO - Τροχαίο στον Πρωταρά: Βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές το ζευγάρι - Τι εξετάζουν οι αρχές

VIDEO - Τροχαίο στον Πρωταρά: Βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές το ζευγάρι - Τι εξετάζουν οι αρχές

  •  01.10.2026 - 21:24
VIDEO - Τροχαίο στον Πρωταρά: Βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές το ζευγάρι - Τι εξετάζουν οι αρχές

VIDEO - Τροχαίο στον Πρωταρά: Βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές το ζευγάρι - Τι εξετάζουν οι αρχές

  •  01.10.2026 - 21:24
Ιωαννίδης: Έτοιμη η Κύπρος για πλήρη ένταξη στον χώρο Σένγκεν

Ιωαννίδης: Έτοιμη η Κύπρος για πλήρη ένταξη στον χώρο Σένγκεν

  •  01.10.2026 - 18:35
Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι κατέθεσε η αναισθησιολόγος για το... αντίδοτο

Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι κατέθεσε η αναισθησιολόγος για το... αντίδοτο

  •  01.10.2026 - 17:17
Αστάθεια με διάρκεια - Τι φέρνει ο καιρός μέχρι τη Δευτέρα

Αστάθεια με διάρκεια - Τι φέρνει ο καιρός μέχρι τη Δευτέρα

  •  01.10.2026 - 18:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα