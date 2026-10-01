Χάθηκαν τα ίχνη 81χρονης από την οικία της στη Λεμεσό - Δείτε τη φωτογραφία της

Η 81χρονη περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους περίπου 1,55μ., με μακριά γκρίζα μαλλιά δεμένα σε κότσο. Κατά την αναχώρησή της φορούσε ροζ πιτζάμες και παντόφλες.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.