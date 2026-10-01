Google Maps: Νέες εικόνες αποκαλύπτουν την έκταση της καταστροφής στη Γάζα

Οι εικόνες τραβήχτηκαν τον Ιούνιο του 2026 και δείχνουν νέες καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις, χώρους λατρείας και υποδομές ακόμη και μετά την κατάπαυση του πυρός του Οκτωβρίου του 2025.

Κατά μήκος μεγάλου τμήματος της παραλιακής ζώνης έχουν στηθεί σκηνές και πρόχειρα καταλύματα, σε ορισμένα σημεία μόλις λίγα μέτρα από τη θάλασσα. Στην Πόλη της Γάζας, σχεδόν κάθε διαθέσιμος ανοιχτός χώρος φαίνεται να έχει καταληφθεί από αυτοσχέδιους καταυλισμούς.

Το κεντρικό λιμάνι της Γάζας, που πριν από τον πόλεμο ήταν γεμάτο αλιευτικά σκάφη, εμφανίζεται κατεστραμμένο και σχεδόν άδειο. Γύρω του έχουν στηθεί προσωρινά καταλύματα.

Συνοικίες και πόλεις έχουν σχεδόν εξαφανιστεί

Στον βορρά, οι εικόνες δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές στο Μπέιτ Λάχια και το Μπέιτ Χανούν.

Στην Πόλη της Γάζας, μεγάλες περιοχές της Τζαμπάλια και της Σουτζάγια, που βρέθηκαν επανειλημμένα στο στόχαστρο ισραηλινών επιχειρήσεων, εμφανίζονται πλέον σε μεγάλο βαθμό ακατοίκητες.

Η ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται στον νότο. Η Ράφα έχει σχεδόν ολόκληρη μετατραπεί σε ερείπια, ενώ το Τελ αλ-Σουλτάν φαίνεται να έχει ισοπεδωθεί.

Κατά μήκος των συνόρων με την Αίγυπτο διακρίνεται επίσης μια μεγάλη λωρίδα γης που έχει εκκαθαριστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Πάνω από 2,1 εκατ. άνθρωποι ζουν σε σκηνές

Σύμφωνα με την UNRWA, περισσότεροι από 2,1 εκατ. εκτοπισμένοι ζουν σήμερα στη Γάζα σε σκηνές και προσωρινά καταλύματα.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου το 82% των κτιρίων στον παλαιστινιακό θύλακα —περίπου 200.000 συνολικά— έχει υποστεί ζημιές. Από αυτά, περίπου τα δύο τρίτα έχουν καταστραφεί.

Πρόσφατη αποτίμηση του ΟΗΕ δείχνει ότι ο αριθμός των κατεστραμμένων κτιρίων αυξήθηκε κατά 9% μετά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

Τα ερείπια που έχουν συσσωρευτεί στη Γάζα υπολογίζονται πλέον σε περίπου 61 εκατ. τόνους.

Ο Τζάκο Σίλιερς, ειδικός εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Προγράμματος του ΟΗΕ στα παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε στον Guardian ότι η ποσότητα αυτή είναι περίπου 20 φορές μεγαλύτερη από τα ερείπια που δημιουργήθηκαν συνολικά σε όλους τους πολέμους του κόσμου τα τελευταία 18 χρόνια.

Κάτω από τα χαλάσματα εξακολουθούν να βρίσκονται ανθρώπινα λείψανα, κάτι που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει ένα από τα πιο επείγοντα ανθρωπιστικά προβλήματα στη Γάζα.

Περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, οι περισσότεροι άμαχοι.

Ο πόλεμος άρχισε μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, όταν σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, και 251 απήχθησαν.

Πηγή: lifo.gr