Πούτιν: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ

Μιλώντας στο φόρουμ της λέσχης «Βαλντάι» στο οποίο συμμετέχουν διεθνείς εμπειρογνώμονες για τη Ρωσία στη Μόσχα, ο Πούτιν δήλωσε: «Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το όπλο δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ; Φυσικά όχι. Πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου και να το αποφύγουμε».

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι διεθνείς συγκρούσεις είναι πολύ πιθανόν να συνεχισθούν καθώς ο κόσμος αλλάζει, αλλά η κατάσταση θα βελτιωθεί καθώς, όπως είπε, η ηγεμονία της Δύσης θα φθίνει.

«Τα καταστροφικά σενάρια πρέπει να αποφευχθούν», είπε ο Πούτιν.

«Ανεξάρτητα από το ποιο σενάριο θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια, η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων είναι, δυστυχώς, εξαιρετικά πιθανή. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες θεμελιώδεις αλλαγές και οι ευκαιρίες που προσφέρουν τροφοδοτούν τις φιλοδοξίες και την προθυμία να αναλάβει κανείς κινδύνους με σκοπό ένα φαινομενικά τεράστιο κέρδος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: protothema.gr