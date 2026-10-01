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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι «μαγικοί» αριθμοί της κλήρωσης

 01.10.2026 - 22:06
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι «μαγικοί» αριθμοί της κλήρωσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 1η Οκτωβρίου η κλήρωση Τζόκερ.

Η μεγάλη κλήρωση για τουλάχιστον 1.000.000 € στην 1η κατηγορία του Τζόκερ έγινε και οι αριθμοί που έβγαλε η κληρωτίδα είναι: 14, 45, 2, 7, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 3

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Για εμάς μοναδικός στόχος και επιδίωξη είναι η επανένωση επανένωση μέσω μιας λύσης που θα μετεξελίξει την Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα σύγχρονο κράτος, κυρίαρχο σε όλη του την επικράτεια, χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς εγγυητές με επεμβατικά δικαιώματα, στο οποίο όλοι οι νόμιμοι πολίτες του θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα όπως οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε τηλεοπτικό του μήνυμα για την επέτειο της Ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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