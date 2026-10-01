Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι «μαγικοί» αριθμοί της κλήρωσης

Η μεγάλη κλήρωση για τουλάχιστον 1.000.000 € στην 1η κατηγορία του Τζόκερ έγινε και οι αριθμοί που έβγαλε η κληρωτίδα είναι: 14, 45, 2, 7, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 3