Diddy: Ξανά στην απομόνωση μετά τις καταγγελίες ότι απολαμβάνει προνομιακή μεταχείριση στη φυλακή

Πηγές ανέφεραν στο TMZ ότι πρόκειται για τη συνήθη διαδικασία που ακολουθείται για έναν κρατούμενο όσο οι σωφρονιστικές αρχές διεξάγουν έρευνα. Ο Diddy είχε τεθεί ξανά σε απομόνωση τον περασμένο Ιούλιο, έπειτα από καβγά με άλλον κρατούμενο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του NBC NEWS, οι υπόλοιποι κρατούμενοι υπηρετούν τον άλλοτε πανίσχυρο μουσικό πραγωγό, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό του από μαγείρεμα και καθαριότητα μέχρι και μασάζ. Ένας κρατούμενος υποστήριξε ότι ο Diddy έχει πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο, μέσω του οποίου λαμβάνει γυμνές φωτογραφίες από πρώην σύντροφό του, καθώς και σε «πειραγμένο» tablet, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει για να παρακολουθήσει το επικριτικό ντοκιμαντέρ του μεγάλου αντιπάλου του, 50 Cent.

Ο εκπρόσωπος του Diddy, Τζούντα Σ. Ένγκελμαγερ, δήλωσε στη Daily Mail σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα: «Δεν υπάρχει τρόπος να επιβεβαιώσουμε ανεξάρτητα αυτές τις φήμες». Τέσσερις άνδρες που είχαν κρατηθεί στην ίδια πτέρυγα με τον Diddy μίλησαν στο μέσο για τον πολυτελή τρόπο ζωής του, περιγράφοντας πώς ο μουσικός παραγωγός ζει με ανέσεις μέσα στη φυλακή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, καταναλώνει ακριβά ποτά που εισάγονται λαθραία από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, έχει αγοράσει από συγκρατούμενους ένα αντικαταθλιπτικό που βελτιώνει τη διάθεση και ζητά από άλλους κρατούμενους να φυλάσσουν για λογαριασμό του την αλληλογραφία των θαυμαστών του και το κινητό του τηλέφωνο.

Η διατήρηση ενός τέτοιου τρόπου ζωής, σύμφωνα με το δημοσίευμα, κοστίζει ακριβά, καθώς ο Diddy ξοδεύει χιλιάδες δολάρια τον μήνα για να συνεχίζει να απολαμβάνει αυτές τις ανέσεις μέσα στη φυλακή. Τα χρήματα φέρονται να προέρχονται από κρατούμενους που «εργάζονται» για τον Diddy, οι λογαριασμοί των οποίων στο κυλικείο της φυλακής ανατροφοδοτούνται οικονομικά από άτομα εκτός φυλακής.

«Δεν είναι κάτι συνηθισμένο που βλέπεις στη φυλακή. Αυτά είναι πράγματα για πλούσιους», ανέφερε ένας από τους άντρες. Απαντώντας στο ρεπορτάζ, ο Ένγκελμαγερ δήλωσε στη Daily Mail: «Ο συνεχής έλεγχος κάθε ασήμαντης λεπτομέρειας της ζωής του Σον Κομπς στη φυλακή έχει φτάσει στο σημείο όπου τα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν ως είδηση τη συνηθισμένη καθημερινότητα της φυλακής». Συνέχισε, λέγοντας: «Η μόνη πραγματική είδηση είναι ότι ο Σον συνεχίζει να εκτίει την ποινή του εντός των κανονισμών και περιμένει υπομονετικά την απόφαση του δικαστηρίου για την έφεσή του».

Πέρα από τις διάφορες ανέσεις που φέρεται να απολαμβάνει, φαίνεται πως έχει καταφέρει να αποκτήσει και πρόσβαση στο διαδίκτυο. «Σχεδόν από την ημέρα που έφτασε, άρχισε το πάρτι», ανέφερε πηγή. Το ρεπορτάζ υποστηρίζει επίσης ότι ο Diddy αγόρασε ένα αντικαταθλιπτικό γνωστό και για τη βελτίωση της διάθεσης, το οποίο συνταγογραφείται σε κρατούμενους που αντιμετωπίζουν κατάθλιψη και άγχος.

Οι κρατούμενοι επίσης, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, του έμαθαν γρήγορα τους άγραφους κανόνες της φυλακής. Στις πρώτες ημέρες της κράτησής του, ο Diddy λέγεται ότι είχε εμφανιστεί μετά το ντους φορώντας μόνο πετσέτα ή μποξεράκι, με αποτέλεσμα συγκρατούμενοι να τον προειδοποιήσουν ότι μια τέτοια εμφάνιση θα μπορούσε να τον καταστήσει στόχο σεξουαλικής επίθεσης.

«Για λόγους ιδιωτικότητας, ασφάλειας και προστασίας, δεν σχολιάζουμε τις συνθήκες κράτησης οποιουδήποτε κρατούμενου, συμπεριλαμβανομένου του εάν ένα συγκεκριμένο άτομο αποτελεί αντικείμενο καταγγελιών, ερευνών ή κυρώσεων. Παρότι δεν σχολιάζουμε μεμονωμένες καταγγελίες, μπορούμε να δώσουμε την ακόλουθη γενική απάντηση στο ερώτημά σας», ανέφερε στη Daily Mail το Γραφείο Δημοσίων Υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών των ΗΠΑ.

«Όπως συμβαίνει σε όλες τις σωφρονιστικές υπηρεσίες, η παράνομη εισαγωγή αντικειμένων, ιδιαίτερα κινητών τηλεφώνων, ναρκωτικών και όπλων, αποτελεί διαρκή πρόκληση και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων στις εγκαταστάσεις μας. Οι κρατούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα και όλοι όσοι παραβιάζουν τον κανονισμό πειθαρχίας των κρατουμένων υπόκεινται σε κυρώσεις.

Είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στην προστασία όλων όσοι βρίσκονται υπό την ευθύνη μας, καθώς και στη διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού των φυλακών και των γύρω κοινοτήτων. Για τον σκοπό αυτό λειτουργούμε σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον που είναι ταυτόχρονα ασφαλές και ανθρώπινο. Επιπλέον, λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί η ασφάλεια στις εγκαταστάσεις μας και σεβόμενοι ζητήματα ιδιωτικότητας, δεν συζητούμε πιθανές καταγγελίες για παραπτώματα προσωπικού ούτε επιβεβαιώνουμε ή διαψεύδουμε την ύπαρξη σχετικής έρευνας».

Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι οι καταγγελίες για παραπτώματα του προσωπικού αντιμετωπίζονται σοβαρά και, σύμφωνα με την εθνική πολιτική, παραπέμπονται προς διερεύνηση όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Περιστατικά πιθανής εγκληματικής δραστηριότητας ή παραπτωμάτων μέσα σε εγκαταστάσεις του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών των ΗΠΑ διερευνώνται διεξοδικά, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο διοικητικών πειθαρχικών κυρώσεων ή ποινικής δίωξης».

Πηγή: protothema.gr