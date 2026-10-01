VIDEO - Κινδύνεψε εργαζόμενος από την πυρκαγιά σε εστιατόριο στη Λεμεσό

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από τα φουγάρα του εστιατορίου, έπειτα από ανάφλεξη λίπους που είχε συσσωρευτεί στο εσωτερικό τους. Οι φλόγες προκάλεσαν πυκνούς μαύρους καπνούς, οι οποίοι ήταν ορατοί στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, εργαζόμενος βρισκόταν εντός του εστιατορίου για εργασίες προετοιμασίας. Παρά τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για άτομο που ενδεχομένως να είχε εγκλωβιστεί, ο εργαζόμενος κατάφερε τελικά να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν για περίπου δύο ώρες μέχρι να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ειδική πλατφόρμα.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στον χώρο του εστιατορίου, ενώ καταστράφηκαν επίσης ηλιακοί θερμοσίφωνες και τμήμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Δείτε το ρεπορτάζ: