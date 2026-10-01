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Αυτό ήταν το κόστος της συναυλίας της Άννας Βίσση - Γιατί δεν θα λάβει αμοιβή

 01.10.2026 - 21:46
Αυτό ήταν το κόστος της συναυλίας της Άννας Βίσση - Γιατί δεν θα λάβει αμοιβή

Ζαλίζουν τα οικονομικά μεγέθη στον απόηχο της ιστορικής συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ με πάνω από 95.000 θεατές οι οποίοι αποθέωσαν την απόλυτη σταρ.

Προσέφερε μια βραδιά-σταθμό για τα ελληνικά μουσικά χρονικά το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, με τους θαυμαστές της να γεμίζουν το στάδιο σε ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα διεθνών προδιαγραφών, σπάζοντας κάθε ρεκόρ προσέλευσης της τελευταίας εικοσαετίας στην Ελλάδα.

Πίσω όμως από τα λαμπερά φώτα, τη μουσική πανδαισία και τον παλμό του πλήθους, η διοργάνωση έκρυβε μια ιδιαίτερα απαιτητική οικονομική πραγματικότητα.

Η εταιρεία παραγωγής που έχει ιδρύσει η Άννα Βίσση

Την ευθύνη της παραγωγής είχε η εταιρεία D&A Productions, την οποία η Άννα Βίσση έχει ιδρύσει σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα, ενώ οι δυο τους διατηρούν παράλληλα και τη Vission Music.

Για το κόστος και τα έσοδα της συναυλίας έγινε αναφορά στην εκπομπή «Το Πρωινό». Σύμφωνα με τον Θάνο Βάγιο, το κόστος έφτασε τα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα έσοδα υπολογίστηκαν περίπου στα 7 εκατομμύρια.

«Η συναυλία ήταν ζημιογόνα, έβγαλε 2-3 εκατ. Περίπου στα 7 εκατ. ευρώ», είπε ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Προσιτά εισιτήρια, ακριβή η παραγωγή

Όπως εξήγησε ο δημοσιογράφος συνειδητή απόφαση να διατηρηθούν οι τιμές των εισιτηρίων σε προσιτά επίπεδα για το κοινό, ειδικά σε σύγκριση με αντίστοιχες διεθνείς παραγωγές που έχουν φιλοξενηθεί κατά καιρούς στο στάδιο. Η επιλογή αυτή κατέστησε εξαρχής σαφές ότι τα περιθώρια κέρδους ήταν μηδενικά.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Άννα Βίσση πήρε την απόφαση να μην λάβει καμία απολύτως προσωπική αμοιβή. «Αν έβγαζε κέρδος η συναυλία θα έπαιρνε χρήματα η Άννα από την στιγμή που μπήκε μέσα, δεν πήρε ούτε ένα ευρώ» είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Πηγή: iefimerida.gr

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Για εμάς μοναδικός στόχος και επιδίωξη είναι η επανένωση επανένωση μέσω μιας λύσης που θα μετεξελίξει την Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα σύγχρονο κράτος, κυρίαρχο σε όλη του την επικράτεια, χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς εγγυητές με επεμβατικά δικαιώματα, στο οποίο όλοι οι νόμιμοι πολίτες του θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα όπως οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε τηλεοπτικό του μήνυμα για την επέτειο της Ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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