VIDEO - Τροχαίο στον Πρωταρά: Βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές το ζευγάρι - Τι εξετάζουν οι αρχές

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, στη λεωφόρο Κάβο Γκρέκο. Ο 54χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του έχοντας ως συνεπιβάτιδα την 49χρονη σύντροφό του.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα αυτή να παρεκκλίνει της πορείας της, να προσκρούσει στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια να ανατραπεί.

Το ζεύγος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Η 49χρονη υπέστη κάταγμα στο πόδι και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Πιο σοβαρά τραυματισμένος είναι ο 54χρονος, ο οποίος υπέστη υπαραχνοειδή αιμορραγία, πολλαπλές κακώσεις και κατάγματα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και η μεταφορά του στη Λευκωσία. Ο 54χρονος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η ταχύτητα με την οποία κινούνταν η μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, το ζευγάρι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές.

Δείτε το ρεπορτάζ: