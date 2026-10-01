VIDEO - Με περηφάνια και συγκίνηση γιόρτασε η Κύπρος την 66η επέτειο Ανεξαρτησίας

Από νωρίς το πρωί, η πρωτεύουσα κινήθηκε σε ρυθμούς εορτασμού, με πολίτες κάθε ηλικίας να συγκεντρώνονται κατά μήκος της λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηιωσήφ για να παρακολουθήσουν την παρέλαση.

Πεζοπόρα και μηχανοκίνητα τμήματα της Εθνικής Φρουράς και των Σωμάτων Ασφαλείας πέρασαν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, παρουσιάζοντας την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Την παράσταση κέρδισαν και οι επίλεκτοι σχηματισμοί του κυπριακού στρατού, που απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κόσμου.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας και άλλοι αξιωματούχοι.

Το μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Στην επέτειο των 66 χρόνων από την ανεξαρτησία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα στις δεκαετίες, αλλά και στις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο τόπος.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι, παρά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, η Κυπριακή Δημοκρατία κατάφερε να προχωρήσει και να αναπτυχθεί, υπογραμμίζοντας παράλληλα την υπερηφάνεια για τη χώρα.

Η σημερινή επέτειος, ωστόσο, πραγματοποιείται με το Κυπριακό να παραμένει άλυτο και το νησί να εξακολουθεί να είναι διαιρεμένο.

Οι πολιτικοί αρχηγοί για την επέτειο

Ξεχωριστά μηνύματα έστειλαν οι πολιτικοί αρχηγοί, με αναφορές στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ασφάλεια και την άμυνα.

Αννίτα Δημητρίου – Πρόεδρος Βουλής Αντιπροσώπων/ Πρόεδρος ΔΗΣΥ

«Και αυτό το αίσθημα περηφάνειας συνοδεύεται και από μια μεγάλη ευθύνη να προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε την πατρίδα μας».

Στέφανος Στεφάνου – Γενικός Γραμματέας ΑΚΕΛ

«Κυπριακή Δημοκρατία είναι η ασπίδα προστασίας της πατρίδας μας και του λαού μας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, και είναι γι’ αυτό που θα πρέπει να την προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού».

Χρίστος Χρίστου – Πρόεδρος ΕΛΑΜ

«Δυστυχώς σήμερα η πατρίδα μας αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας. Κάτι που καθιστά αναγκαίο να επενδύουμε συνεχώς στην ασφάλεια και στην άμυνα».

Νικόλας Παπαδόπουλος – Πρόεδρος ΔΗΚΟ

«Όταν ο κυπριακός Ελληνισμός λειτουργεί με αποφασιστικότητα και ενότητα, μπορεί να πετυχαίνει θαύματα».

Οδυσσέας Μιχαηλίδης – Επικεφαλής ΑΛΜΑ

«Η ενίσχυση της άμυνας και η σύσφιξη σχέσεων ιδίως στρατιωτικών, με άλλες χώρες και κυρίως με την Ελλάδα αποτελούν αναγκαίες ενέργειες».

Φειδίας Παναγιώτου – Πρόεδρος Άμεσης Δημοκρατίας

«Είμαστε περήφανοι που είμαστε Κύπριοι».

Γεώργιος – Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

«Θα πρέπει να διαφυλάξουμε την Κυπριακή Δημοκρατία ως κόρη οφθαλμού γιατί είναι το κύριο στήριγμά μας για απελευθέρωση».

Η συγκίνηση του κόσμου

Για πολλούς από όσους βρέθηκαν στη λεωφόρο, η παρέλαση είχε και προσωπικό χαρακτήρα.

Γονείς και συγγενείς αναζητούσαν ανάμεσα στους σχηματισμούς τα παιδιά τους που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία μελών της ΕΛΔΥΚ.

Παιδιά κρατώντας κυπριακές σημαίες και οικογένειες που βρέθηκαν στην πρωτεύουσα για την επέτειο έδωσαν το δικό τους χρώμα στη φετινή παρέλαση.

Οι εκδηλώσεις πριν από την παρέλαση

Το επίσημο πρόγραμμα της ημέρας ξεκίνησε με τρισάγιο στα Φυλακισμένα Μνήματα, όπου τιμήθηκε η μνήμη των αγωνιστών.

Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, στον χώρο του Προεδρικού Μεγάρου.

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