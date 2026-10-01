Θρίλερ με την εκτέλεση γυναίκας με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί: Ήταν ακόμη ζωντανή μετά από δύο δόσεις

Η Πάικ επρόκειτο να εκτελεστεί την Τετάρτη για δολοφονία που είχε διαπράξει το 1995, όταν ήταν 18 ετών. Εάν η εκτέλεση ολοκληρωνόταν, θα ήταν η πρώτη γυναίκα που θα θανατωνόταν στην πολιτεία του Τενεσί εδώ και τουλάχιστον 200 χρόνια.

Η διαδικασία είχε ήδη καθυστερήσει για ώρες, καθώς τα δικαστήρια εξέταζαν προσφυγή της τελευταίας στιγμής. Περίπου μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεση, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε απόφαση εφετείου που είχε μπλοκάρει προσωρινά τη θανατηφόρα ένεση, δίνοντας ουσιαστικά το «πράσινο φως» για να προχωρήσουν οι αρχές.

Οι δύο δόσεις και το κλείσιμο της κουρτίνας

Σύμφωνα με το Associated Press, που επικαλείται εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης που παρακολουθούσαν τη διαδικασία, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι φάνηκε να χορηγούν στην Πάικ δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, της ουσίας που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση.

Στις 19:46, οι υπεύθυνοι της φυλακής έκλεισαν την κουρτίνα που χωρίζει τον χώρο της εκτέλεσης από την αίθουσα όπου βρίσκονταν οι δημοσιογράφοι. Τρία λεπτά αργότερα η κουρτίνα άνοιξε ξανά. Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, η Πάικ ακουγόταν να ροχαλίζει δυνατά.

Στις 20:06 η κουρτίνα έκλεισε και πάλι, ενώ το ροχαλητό της 50χρονης συνέχισε να ακούγεται από την κλειστή αίθουσα. Περίπου στις 20:53 το μικρόφωνο απενεργοποιήθηκε και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε στους δημοσιογράφους ότι έπρεπε να αποχωρήσουν από τον χώρο.

Εκπρόσωπος του Τμήματος Σωφρονιστικών Καταστημάτων του Τενεσί δήλωσε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ ότι δεν ήταν σε θέση να δώσει άμεσα πληροφορίες για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Την ίδια ώρα, οχήματα έκτακτης ανάγκης εθεάθησαν να εισέρχονται και να εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις της φυλακής.

Οι δικηγόροι της Πάικ δήλωσαν αργότερα ότι η εντολέας τους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου γίνεται προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή.

Επείγουσα προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο, οι δικηγόροι της Πάικ κατέθεσαν αργά την Τετάρτη επείγον αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ζητώντας την άμεση διακοπή της διαδικασίας. Στην προσφυγή τους υποστήριξαν ότι η 50χρονη βρισκόταν σε κατάσταση αγωνίας και ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελισσόταν η εκτέλεση παραβίαζε το συνταγματικό δικαίωμά της να μην υποστεί «σκληρή και ασυνήθιστη τιμωρία».

Παράλληλα, κατατέθηκαν αιτήματα τόσο στο Εφετείο της 6ης Περιφέρειας όσο και σε ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο. Οι συνήγοροί της ζήτησαν ακόμη από τις σωφρονιστικές αρχές να ξεκινήσουν μέτρα για τη διάσωση της ζωής της. «Η μη παροχή τέτοιας φροντίδας συνιστά εσκεμμένη αδιαφορία απέναντι σε νόμιμες και σοβαρές ιατρικές ανάγκες», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ

Η Πάικ ήταν 18 ετών τον Ιανουάριο του 1995, όταν μαζί με τον 17χρονο τότε σύντροφό της και με μια φίλη τους παρέσυραν την 19χρονη Κολίν Σλέμερ, μια συμφοιτήτριά τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Job Corps, σε δασική περιοχή όπου την σκότωσαν αφού προηγουμένως την βασάνισαν.

Η αποκρουστική φύση της δολοφονίας - οι δράστες χάραξαν πεντάλφα στο στήθος του θύματος και αφαίρεσαν ένα κομμάτι από το κρανίο του παίρνοντάς το ως ενθύμιο του εγκλήματός τους - έλαβε μεγάλη δημοσιότητα από τα μέσα ενημέρωσης εκείνη την εποχή.

Από τις καταθέσεις προέκυψε ότι η Πάικ θεωρούσε την Σλέμερ αντίζηλο γιατί εκείνη είχε αποκτήσει εμμονή με τον σύντροφό της Τάνταριλ Σιπ. Οι Πάικ και Σιπ ομολόγησαν το έγκλημά τους και έναν χρόνο μετά το έγκλημα καταδικάστηκαν αμφότεροι για φόνο εκ προμελέτης. Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο, ενώ ο Σιπ σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αναστολής.

Η συγκατηγορούμενή τους, η Σαντόλα Πίτερσον, η οποία ήταν 18 ετών την εποχή του εγκλήματος και είχε ρόλο τσιλιαδόρου, εμφανίστηκε ως μάρτυρας για την κατηγορούσα αρχή και τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση.

Η Πάικ καταδικάστηκε επίσης τον Αύγουστο του 2001 για απόπειρα ανθρωποκτονίας σχετικά με μια επίθεση σε συγκρατούμενή της, σύμφωνα με τις σωφρονιστικές αρχές του Τενεσί.

Στην 226 σελίδων αίτησή τους με την οποία ζητούσαν από τον κυβερνήτη να μετατρέψει την θανατική ποινή σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δικαίωμα αναστολής, οι δικηγόροι της επικαλούνταν τις εμπειρίες της Πάικ: υπήρξε θύμα βίας στην παιδική της ηλικία, υπέστη επανειλημμένως σεξουαλική κακοποίηση και παραμέληση, βιάστηκε δύο φορές στα 11 και στα 17 της. Και παρέθεσαν τις διαγνώσεις που έλαβε η Πάικ στη φυλακή για διπολική διαταραχή και διαταραχή μετατραυματικού στρες.

Δεύτερη αποτυχημένη εκτέλεση μέσα στο ίδιο έτος

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο έτος που οι αρχές του Τενεσί δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν προγραμματισμένη εκτέλεση. Τον Μάιο είχε ακυρωθεί την τελευταία στιγμή η θανατηφόρα ένεση του Τόνι Καράδερς, ο οποίος είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και τη δολοφονία τριών ανθρώπων το 1994.

Στην περίπτωση εκείνη, οι εκτελεστές είχαν προσπαθήσει για περισσότερο από μία ώρα χωρίς επιτυχία να τοποθετήσουν ενδοφλέβια γραμμή προκειμένου να χορηγήσουν την πεντοβαρβιτάλη, με αποτέλεσμα οι αρχές να διακόψουν τελικά τη διαδικασία.

Πηγή: protothema.gr