«Καμπανάκι» για νοικοκυριά: Ποιοι μπορεί να βρεθούν χωρίς ρεύμα - Τι πρέπει να ελέγξετε άμεσα

Η υποχρέωση, ωστόσο, δεν αφορά όλες τις κατοικίες που έχουν ανεγερθεί πριν από το 1990. Αφορά συγκεκριμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες εξακολουθεί να βρίσκεται σε χρήση κεντρικός αυτόματος διακόπτης βολτομετρικού τύπου.

Συγκεκριμένα, ο συγκεκριμένος τύπος διακόπτη δεν ανταποκρίνεται πλέον στα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας και θα πρέπει να αντικατασταθεί με προστατευτικό διακόπτη αμπερομετρικού τύπου.

Σε περίπτωση που μια εγκατάσταση εξακολουθεί να διαθέτει τον παλαιό διακόπτη μετά την εκπνοή της προθεσμίας, είναι δυνατό να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από την ΑΗΚ, μέχρι να ολοκληρωθεί η απαιτούμενη αντικατάσταση.

Δεν αφορά όλα τα σπίτια πριν από το 1990

Η αναφορά σε παλαιές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις δεν σημαίνει ότι κάθε κατοικία που κατασκευάστηκε πριν από το 1990 επηρεάζεται από την υποχρέωση.

Το έτος κατασκευής αποτελεί απλώς μια ένδειξη. Ένα παλαιότερο σπίτι μπορεί να έχει ήδη αναβαθμιστεί, ενώ η ηλικία του κτηρίου από μόνη της δεν αρκεί για να διαπιστωθεί τι τύπος διακόπτη υπάρχει στον ηλεκτρικό πίνακα.

Για τον λόγο αυτό, ιδιοκτήτες παλαιών υποστατικών που δεν γνωρίζουν εάν έχει γίνει η συγκεκριμένη αναβάθμιση θα πρέπει να απευθυνθούν σε αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο, προκειμένου να ελεγχθεί η εγκατάσταση.

Οι πολίτες δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επιχειρήσουν μόνοι τους να ανοίξουν ή να επέμβουν στον ηλεκτρικό πίνακα.

Τι αλλάζει με την αντικατάσταση

Η προβλεπόμενη αλλαγή αφορά την αντικατάσταση του παλαιού βολτομετρικού τύπου με προστατευτικό διακόπτη αμπερομετρικού τύπου.

Ο νέος διακόπτης, γνωστός ευρύτερα ως διακόπτης διαρροής ή RCD, παρακολουθεί τη διαφορά μεταξύ του ρεύματος που εισέρχεται και εκείνου που επιστρέφει στο κύκλωμα. Σε περίπτωση που εντοπιστεί επικίνδυνη διαρροή, διακόπτει την παροχή ρεύματος.

Ο κατάλληλος εξοπλισμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θα πρέπει να καθορίζονται από αρμόδιο επαγγελματία, ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Η χορηγία των €60 - Ποιοι την έχασαν

Για καταναλωτές που είναι ενταγμένοι στην ειδική οικιακή διατίμηση 08 της ΑΗΚ προβλεπόταν χορηγία ύψους €60 για την αντικατάσταση του διακόπτη.

Η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης, μέσω του εντύπου ΗΜΥ 73.26, έληξε χθες, 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η χορηγία αφορά τη συσκευή και δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι καλύπτεται το σύνολο του κόστους εργασίας ή οποιεσδήποτε πρόσθετες παρεμβάσεις ενδέχεται να απαιτηθούν σε έναν παλαιό ηλεκτρικό πίνακα.

Εάν κατά τον έλεγχο εντοπιστούν φθορές, προβλήματα στην καλωδίωση ή άλλες αποκλίσεις, μπορεί να χρειαστούν επιπλέον εργασίες. Για τον λόγο αυτό, οι ιδιοκτήτες καλό είναι να ζητούν αναλυτική προσφορά πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε εργασία.

Προσοχή στην ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και σε σχέση με την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2026, ώστε να μην υπάρξει η εντύπωση ότι πρόκειται για νέα προθεσμία.

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου παρέχεται χωρίς χρέωση ο έλεγχος και η επιτήρηση της διαδικασίας από την ΑΗΚ και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Η ημερομηνία αυτή, ωστόσο, δεν αποτελεί παράταση για την αντικατάσταση του διακόπτη.

Η προθεσμία συμμόρφωσης εκπνέει σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2026.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Όσοι δεν γνωρίζουν εάν η ηλεκτρική τους εγκατάσταση επηρεάζεται θα πρέπει να προχωρήσουν στα απαραίτητα βήματα, χωρίς να επιχειρήσουν οποιαδήποτε παρέμβαση μόνοι τους.

Συγκεκριμένα:

Να ζητήσουν από αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει εάν στον ηλεκτρικό πίνακα υπάρχει κεντρικός αυτόματος διακόπτης βολτομετρικού τύπου.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι εμπίπτουν στην υποχρέωση, να προχωρήσουν στην απαιτούμενη αντικατάσταση.

Να κρατήσουν αποδείξεις αγοράς, τιμολόγια εργασιών και οποιαδήποτε σχετικά έντυπα ή βεβαιώσεις.

Να μην επιχειρήσουν οι ίδιοι να ανοίξουν ή να τροποποιήσουν τον ηλεκτρικό πίνακα.

Σε περίπτωση ενοικιαζόμενου υποστατικού, οι ενοικιαστές που υποψιάζονται ότι υπάρχει ο συγκεκριμένος παλαιός διακόπτης θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τον ιδιοκτήτη.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο 22 800555 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Υπάρχουν επίσης οι ακόλουθες γραμμές επικοινωνίας ανά επαρχία:

Λευκωσία: 22 800580

Λεμεσός: 25 570720

Λάρνακα και Αμμόχωστος: 24 813621

Πάφος: 26 821149

Το βασικό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες είναι ότι η σημερινή ημερομηνία αφορά την εκπνοή της προθεσμίας συμμόρφωσης για συγκεκριμένο τύπο παλαιού διακόπτη και όχι όλα τα σπίτια που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990. Το κρίσιμο είναι να διαπιστωθεί εάν η συγκεκριμένη ηλεκτρική εγκατάσταση εξακολουθεί να διαθέτει τον παλαιό βολτομετρικό διακόπτη.