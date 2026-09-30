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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το παιδί σας φοιτά σε σχολείο της Λεμεσού; Τι ισχύει με κλιματιστικά, ελέγχους και πιστοποιητικά καταλληλότητας

 30.09.2026 - 23:37
Το παιδί σας φοιτά σε σχολείο της Λεμεσού; Τι ισχύει με κλιματιστικά, ελέγχους και πιστοποιητικά καταλληλότητας

Εκεί και όπου τοποθετούνται κλιματιστικά γίνονται πάντα έλεγχοι, σε συνεργασία με την ΑΗΚ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα έκδοσης πιστοποιητικών καταλληλότητας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού, Νίκος Αγιομαμίτης.

Όπως ανέφερε, σε όλα τα λύκεια της πόλης και Επαρχίας Λεμεσού, «έχουν τοποθετηθεί παντού κλιματιστικά και είναι ελεγμένα και από την ΑΗΚ, με αναβαθμισμένα ηλεκτρικά φορτία, στα γυμνάσια βρισκόμαστε περίπου στο 50% της κάλυψης τους, ενώ για τα υπόλοιπα έχουμε σε εξέλιξη διαδικασία εγκατάστασης κλιματιστικών και αναβάθμισης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων».

«Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο», σημείωσε και πρόσθεσε ότι, εντός Οκτωβρίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί η φάση εγκατάστασης κλιματιστικών μονάδων σε όλα τα γυμνάσια, ενώ θα ακολουθήσει η φάση σύνδεσης και αναβάθμισης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων «με στόχο να λειτουργούν σε όλα τα γυμνάσια κλιματιστικά τους πρώτους μήνες του 2027».

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και υπάρχει κάποια καθυστέρηση, υπέδειξε, αφορά στο γεγονός ότι τα περισσότερα σχολεία της Λεμεσού είναι παλιά κτίρια και γι αυτό «αναγκαζόμαστε να αναβαθμίσουμε και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος».

Επιπρόσθετα, ανέφερε  ότι για κάποια γυμνάσια οι διαδικασίες είναι πιο χρονοβόρες, φέρνοντας για παράδειγμα το Τσίρειο Γυμνάσιο, όπου οι ανάγκες αναβάθμισης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων απαιτούν υπογειοποίηση της ηλεκτροδότησης, ενώ αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Απεήτειου Γυμνασίου Αγρού, στο οποίο οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, δεν επιβάλλουν άμεση τοποθέτηση κλιματιστικών.

Την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι «όπου μπαίνουν κλιματιστικά κάνουμε ελέγχους σε συνεργασία με την ΑΗΚ και έχουμε ακόμα ένα πρόγραμμα που τρέχει, όπου εκδίδουμε πιστοποιητικά καταλληλότητας των εγκαταστάσεων». «Ήδη πάρα πολλά σχολεία έχουν εξασφαλίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας και είναι σε εξέλιξη να δοθούν και τα υπόλοιπα», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά στα δημοτικά σχολεία, ο κ. Αγιομαμίτης είπε πως το θέμα των κλιματιστικών θα προχωρήσει εφόσον πρώτα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με τα γυμνάσια, αν και, όπως υπέδειξε, σε αρκετά δημοτικά σχολεία λειτουργούν ήδη κλιματιστικά που εγκαταστάθηκαν με τη συνδρομή της Σχολικής Εφορείας και των Συνδέσμων Γονέων.

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για διαγωνισμούς με μόνο έναν ή δυο προσφοροδότες και μεγάλες αποκλίσεις κόστους στα κλιματιστικά, ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού είπε πως «η διαδικασία που ακολουθείται και συμφωνήθηκε με τον Γενικό Ελεγκτή, το Γενικό Λογιστήριο και το Υπουργείο Παιδεία αφορά ένα δυναμικό σύστημα που θα περιλάμβανε εταιρείες που πληρούν τα κριτήρια».

«Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα οι εταιρείες ήταν δυο παγκύπρια και αυτό ήταν πρόβλημα και εμείς βλέπαμε κάποιες τιμές που μας ανάγκαζαν να ακυρώσουμε προσφορές και να προχωρήσουμε σε επανα-προκήρυξη τους», συμπλήρωσε.

Λέγοντας ότι, πλέον υπάρχουν περισσότερες εταιρείες που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ανέφερε πως οι τιμές που αγοράζονται τα κλιματιστικά, «μπορεί κάποιος να πει ότι είναι εξωφρενικές, αλλά αν αναλύσεις την προσφορά θεωρώ ότι είναι σε λογικά πλαίσια».

Όπως εξήγησε, στην προσφορά περιλαμβάνεται πενταετής συντήρηση δυο φορές το χρόνο, για όλα τα κλιματιστικά, ενώ υπέδειξε ότι, λόγω του μεγέθους των σχολείων, «η σύνδεση των κλιματιστικών απαιτεί πολλά μέτρα χαλκοσωλήνων, που είναι ένα ακριβό υλικό».

Εξέφρασε δε τη θέση πως είναι δύσκολο, για πολλές εταιρείες, να αναλάβουν τέτοια μεγάλα έργα, καθώς θα πρέπει να διαθέτουν το κεφάλαιο για τα έξοδα που προβλέπονται και που μπορεί να φτάνουν τις 300 ή 400 χιλιάδες ευρώ, καθώς «πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο για να γίνει η πληρωμή».

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