Έφυγε από τη ζωή η Έλλη Κουλινού - Η παράκληση της οικογένειας για το τελευταίο αντίο - Φωτογραφία

Η εξόδιος ακολουθία της πολυαγαπημένης μητέρας και γιαγιάς θα τελεστεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, στις 10:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο Κοιμητήριο Λευκωσίας.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον Ιερό Ναό από τις 9:30 π.μ., ενώ η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Την Έλλη Κουλινού αποχαιρετούν τα παιδιά της, Χρίστος, Ανδρέας και Γιάννος, τα εγγόνια, τα δισέγγονα και οι υπόλοιποι συγγενείς.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να γίνονται εισφορές για το Ίδρυμα «Αλκυονίδες».