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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έφυγε από τη ζωή η Έλλη Κουλινού - Η παράκληση της οικογένειας για το τελευταίο αντίο - Φωτογραφία

 30.09.2026 - 18:28
Έφυγε από τη ζωή η Έλλη Κουλινού - Η παράκληση της οικογένειας για το τελευταίο αντίο - Φωτογραφία

Θλίψη στην Έγκωμη για τον θάνατο της Έλλης Κουλινού, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 93 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία της πολυαγαπημένης μητέρας και γιαγιάς θα τελεστεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, στις 10:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο Κοιμητήριο Λευκωσίας.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον Ιερό Ναό από τις 9:30 π.μ., ενώ η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Την Έλλη Κουλινού αποχαιρετούν τα παιδιά της, Χρίστος, Ανδρέας και Γιάννος, τα εγγόνια, τα δισέγγονα και οι υπόλοιποι συγγενείς.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να γίνονται εισφορές για το Ίδρυμα «Αλκυονίδες».

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