Έφυγε από τη ζωή η Έλλη Κουλινού - Η παράκληση της οικογένειας για το τελευταίο αντίο - Φωτογραφία

Ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία για το Κυπριακό ο ΠτΔ - «Υπήρξε μια διεξοδική ανταλλαγή απόψεων»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου.
Η εξόδιος ακολουθία της πολυαγαπημένης μητέρας και γιαγιάς θα τελεστεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, στις 10:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο Κοιμητήριο Λευκωσίας.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον Ιερό Ναό από τις 9:30 π.μ., ενώ η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Την Έλλη Κουλινού αποχαιρετούν τα παιδιά της, Χρίστος, Ανδρέας και Γιάννος, τα εγγόνια, τα δισέγγονα και οι υπόλοιποι συγγενείς.
Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να γίνονται εισφορές για το Ίδρυμα «Αλκυονίδες».
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