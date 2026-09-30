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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον αέρα η συνταγματικότητα των Υφυπουργείων: Τι θα γίνει αν κριθούν αντισυνταγματικά - Η απάντηση Σαββίδη

 30.09.2026 - 16:52
Στον αέρα η συνταγματικότητα των Υφυπουργείων: Τι θα γίνει αν κριθούν αντισυνταγματικά - Η απάντηση Σαββίδη

Δύο τουλάχιστον υποθέσεις περί συνταγματικότητας των νεοσυσταθέντων υφυπουργείων βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης, ανέφερε την Τετάρτη ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να κριθούν αντισυνταγματικά τα Υφυπουργεία, ο κ. Σαββίδης είπε ότι το ζήτημα έχει τεθεί σε κάποιες υποθέσεις ενώπιον δικαστηρίου.

«Ήδη έχω υπόψη μου ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο υποθέσεις όπου το θέμα έχει εγερθεί σε πρωτόδικο στάδιο. Οι οδηγίες που έχουμε δώσει στους συναδέλφους μας είναι να το δικάσουν στην κατάλληλη στιγμή και στο κατάλληλο δικαστήριο και πιστεύω ότι σιγά σιγά με την πορεία τους το θέμα θα φτάσει στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο για να κριθεί», ανέφερε ακολούθως.

«Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να κριθεί κάτι ότι είναι αντισυνταγματικό. Κάποιοι λένε ότι δεν έπρεπε να διορίζονται οι Υφυπουργοί από τον Πρόεδρο, αλλά από το Υπουργικό Συμβούλιο. Κάποιοι λένε ότι δεν προβλέπονται από το Σύνταγμα και δεν μπορεί να έχει περισσότερους από όσους προβλέπει το Σύνταγμα υπουργούς. Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να παρίστανται στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Φαντάζομαι ότι θα τεθούν διάφορα θέματα αντισυνταγματικότητας. Αν και όταν οποιοδήποτε από αυτά πετύχει, αναπόφευκτα θα πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα για να μπορέσει να επανέλθει η ομαλότητα», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς αν υπήρξε γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας πριν από την ίδρυση των Υφυπουργείων, ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι κάθε νομοσχέδιο για την ίδρυση υφυπουργείου συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση.

«Υπήρξαν αιτιολογικές εκθέσεις τόσων από τον προκάτοχό μου, τον κ. Κώστα Κληρίδη, σε αριθμό υφυπουργείων που δημιουργήθηκαν μέχρι το 2020 και υπάρχουν και αιτιολογικές εκθέσεις δικές μου μετά το 2020 που διορίστηκαν. Υπάρχει για όλους η θέση ότι με τον τρόπο που ιδρύονταν δεν δημιουργείτο συνταγματικό πρόβλημα», προσέθεσε.

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