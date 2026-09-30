Κλινική στη Θεσσαλονίκη: «Ήταν ένα κολαστήριο, οι ασθενείς ήταν σε άθλια κατάσταση»

Η κλινική παραμένει σε λειτουργία, με προθεσμία 15 ημερών μέχρι την ασφαλή μετακίνηση των ασθενών.

Ρεπόρτερ του Action24 επικαλείται μαρτυρία ανθρώπου από το περιβάλλον ασθενούς.

«Την κλινική την ξέρω χρόνια, πριν την αγοράσουν αυτοί που την αγόρασαν. Εγώ μένω εδώ δίπλα. Είχα φίλο που είχε τη μητέρα του εδώ και με είχε παρακαλέσει να της φέρνω φαγητό. Έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να δω τι γίνεται μέσα», είπε φίλος συγγενή ασθενή.

Στη συνέχεια, περιγράφει τις συνθήκες που όπως υποστήριξε αντίκρισε όταν μπήκε στην κλινική.

«Έφερνα το φαγητό στην κυρία που ήταν άρρωστη και αυτά που έβλεπα ήταν απαράδεκτα», είπε και πρόσθεσε: «Οι νοσηλεύτριες κάπνιζαν στους διαδρόμους. Την εποχή του Covid, που όλοι έπρεπε να έχουν μάσκα (…) δεν επικρατούσε αυτό. Οι άρρωστοι ήταν σε άθλια κατάσταση... κακομεταχείριση… Η γυναίκα πέθανε μετά από 15 ημέρες. Δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό. Ένα κολαστήριο».

Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη

Η λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς, έφεραν την παρέμβαση εισαγγελέα.

Η δράση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη προέκυψε από ευρήματα ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι της Τρίτης (29/9) παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί με τους ελέγχους στην κλινική και συγκεκριμένα ο εισαγγελέας ζήτησε να ληφθεί κατάθεση από τον εκπρόσωπο της Αρχής Διαφάνειας προκειμένου να καταθέσει τα ευρήματα της Αρχής σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής.

Πηγή: lifo.gr