Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγεία10 τρόποι που οι άλλοι σας χειραγωγούν και πώς να το καταλάβετε
ΥΓΕΙΑ

10 τρόποι που οι άλλοι σας χειραγωγούν και πώς να το καταλάβετε

 30.09.2026 - 15:22
10 τρόποι που οι άλλοι σας χειραγωγούν και πώς να το καταλάβετε

Ένας σύντροφος εκφράζει το παράπονό του. Ένας φίλος επιμένει να βγούμε, ενώ έχουμε αρνηθεί. Ένας πωλητής προσπαθεί να μας αλλάξει γνώμη για μια αγορά. Η προσπάθεια να επηρεάσουμε τους άλλους αποτελεί μέρος της καθημερινότητας. Πότε, όμως, η πειθώ μετατρέπεται σε χειραγώγηση;

Σε άρθρο του στο Psychology Today, ο Arash Emamzadeh, με σπουδές στη γενετική και την ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας και μεταπτυχιακές σπουδές στην κλινική ψυχολογία και τη νευροψυχολογία στις ΗΠΑ, εξετάζει δέκα τρόπους με τους οποίους η επιρροή μπορεί να περιορίσει την αυτονομία μας.

Κοινός παρονομαστής όλων είναι το πόσο χώρο έχουμε να σκεφτούμε, να διαφωνήσουμε και να αποφασίσουμε ελεύθερα. Όταν κάποιος αξιοποιεί συστηματικά τους φόβους, τις ανάγκες ή τις ανασφάλειές μας για να κατευθύνει τις επιλογές μας, η σχέση μπορεί να αποκτά χειριστικά χαρακτηριστικά.

Πού βρίσκεται το όριο

Όπως επισημαίνει ο Emamzadeh, δεν υπάρχει ένας ενιαίος, κοινά αποδεκτός ορισμός της χειραγώγησης. Ωστόσο, πολλές προσεγγίσεις συγκλίνουν σε ένα σημείο: πρόκειται για επιρροή που παρεμβαίνει ουσιαστικά στην ικανότητα ενός ανθρώπου να σκέφτεται και να αποφασίζει αυτόνομα.

Καμία από τις παρακάτω συμπεριφορές δεν αποτελεί, από μόνη της, απόδειξη χειραγώγησης. Σημασία έχουν το πλαίσιο, ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται και οι επιλογές που αφήνει στον αποδέκτη της. Η έκφραση ενός παραπόνου, για παράδειγμα, διαφέρει από τη συστηματική καλλιέργεια ενοχών, ώστε ο άλλος να υποχωρεί επί μονίμου βάσεως.

1. Ο φόβος κάνει την άρνηση να μοιάζει επικίνδυνη

Απειλές, εκφοβισμός ή υπερβολικές προειδοποιήσεις για τις συνέπειες μιας απόφασης μπορούν να μετατρέψουν το «όχι» σε επιλογή που φαίνεται να ενέχει δυσβάσταχτο κόστος. Υπό αυτή την πίεση, η συμμόρφωση γίνεται τρόπος αποφυγής όσων φοβόμαστε ότι θα ακολουθήσουν.

2. Οι ενοχές φορτώνουν ευθύνες που δεν μας αναλογούν

Κάποιος μας κάνει να αισθανόμαστε υπεύθυνοι για τη δυστυχία ή τα προβλήματά του, ακόμη και όταν η ευθύνη μας είναι μικρή ή ανύπαρκτη. Έτσι, καταλήγουμε να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις του για να ανακουφιστούμε από τις ενοχές.

3. Η υποχρέωση μετατρέπεται σε μόνιμο χρέος

Η αμοιβαιότητα έχει θέση στις σχέσεις. Το πρόβλημα προκύπτει όταν μια παλαιότερη βοήθεια ή ένας προσωπικός δεσμός χρησιμοποιούνται ως διαρκής απαίτηση ανταπόδοσης. Η υποχρέωση γίνεται υπερβολική, μονόπλευρη ή άσχετη με αυτό που ζητείται κάθε φορά.

4. Η ντροπή στρέφει τη συζήτηση στην αξία μας

Αντί να συζητείται ένα συγκεκριμένο αίτημα, τίθεται υπό αμφισβήτηση ο χαρακτήρας μας. Η άρνηση παρουσιάζεται ως ένδειξη εγωισμού, ανηθικότητας ή ανεπάρκειας. Η πίεση αφορά πλέον το «τι άνθρωποι είμαστε», με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε ότι πρέπει να υποχωρήσουμε για να αποδείξουμε την αξία μας.

5. Η στοργή γίνεται… συναλλαγματική

Η αγάπη, η επιδοκιμασία ή η συνέχιση μιας σχέσης συνδέονται με την υπακοή στις επιθυμίες του άλλου. Η απόσυρση της τρυφερότητας και οι απειλές εγκατάλειψης μπορούν να υπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Αντίστοιχα, η υπερβολική εκδήλωση ενδιαφέροντος (love-bombing) μπορεί να λειτουργεί χειριστικά όταν χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει συμμόρφωση.

6. Η απομόνωση περιορίζει τα στηρίγματά μας

Η απομάκρυνση από φίλους, συγγενείς ή συναδέλφους στερεί πηγές υποστήριξης και διαφορετικές οπτικές. Όσο περιορίζονται αυτές οι επαφές, τόσο μπορεί να ενισχύεται η εξάρτηση από το χειριστικό πρόσωπο.

7. Οι τρίτοι επιστρατεύονται για να μας μεταπείσουν

Το κοινωνικό περιβάλλον μας καλείται να πάρει θέση και να ενισχύσει την απαίτηση κάποιου. Η διαφωνία παύει να αφορά δύο ανθρώπους: ο αποδέκτης της πίεσης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ομάδα και με την αίσθηση ότι κινδυνεύει να χάσει την αποδοχή της.

8. Η παρακολούθηση οδηγεί σε αυτοπεριορισμό

Ο έλεγχος των μετακινήσεων, των επικοινωνιών, των σχέσεων ή των εξόδων μπορεί να επηρεάζει τη συμπεριφορά ακόμη και όταν το άλλο πρόσωπο απουσιάζει. Σταδιακά, αρχίζουμε να περιορίζουμε μόνοι μας τις κινήσεις μας, προβλέποντας την πιθανή αντίδρασή του.

9. Οι πληροφορίες φιλτράρονται προς μία κατεύθυνση

Ψέματα, παραπλανητικοί ισχυρισμοί και επιλεκτικές παραλείψεις αλλοιώνουν την εικόνα που έχουμε για μια κατάσταση. Με ελλιπή ή διαστρεβλωμένα δεδομένα, η επιλογή που εξυπηρετεί τον άλλον μπορεί να φαίνεται η μόνη λογική.

10. Η εμπιστοσύνη στην κρίση μας κλονίζεται

Η συστηματική αμφισβήτηση της μνήμης, της αντίληψης ή της ερμηνείας μας μπορεί να μας κάνει να εξαρτόμαστε όλο και περισσότερο από την εκδοχή του άλλου. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το «gaslighting», όταν η υπονόμευση οδηγεί το άτομο να αμφιβάλλει για τη δική του αντίληψη της πραγματικότητας.

Όταν το «όχι» παύει να μοιάζει διαθέσιμη επιλογή

Οι υγιείς σχέσεις περιλαμβάνουν αιτήματα, διαπραγματεύσεις και συμβιβασμούς. Την ίδια στιγμή, μπορεί να περιλαμβάνουν διαφωνίες ή στιγμές πίεσης. Το ζητούμενο, όπως τονίζει ο Emamzadeh, είναι να αναγνωρίζουμε πότε η επιρροή αρχίζει να περιορίζει την αυτονομία μας, χωρίς να αντιμετωπίζουμε κάθε αλληλεπίδραση με καχυποψία.

Ένα χρήσιμο ερώτημα είναι: Μπορώ να αρνηθώ χωρίς η απάντησή μου να χρησιμοποιηθεί για να με εκφοβίσουν, να με ταπεινώσουν ή να με απομονώσουν;

Όταν η άρνηση συνοδεύεται επανειλημμένα από τέτοιες συνέπειες, αξίζει να εξετάσουμε προσεκτικότερα τη δυναμική της σχέσης. Ο χρόνος και ο χώρος για σκέψη, χωρίς άμεση πίεση, μπορούν να βοηθήσουν να ξεκαθαρίσουμε τι επιθυμούμε και ποιες επιλογές έχουμε.

Αν το μοτίβο επαναλαμβάνεται, η συζήτηση με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας μπορεί να υποστηρίξει την κατανόηση της κατάστασης και τη διαμόρφωση ορίων. Η δυνατότητα να διαφωνούμε και να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας αποτελεί βασικό στοιχείο μιας σχέσης που σέβεται την αυτονομία μας.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο βίντεο-«φωτιά» από την Annie Alexui - Φέρνει στο φως εικόνες που προκαλούν ερωτήματα
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή 45χρονος στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Γνωστή Κύπρια παρουσιάστρια έκανε ένα «ταξίδι πίσω στον χρόνο» - Δείτε φωτογραφία
Σοκ στο ποδόσφαιρο: Νεκρός από πυροβολισμούς ιδιοκτήτης γνωστής ομάδας - Φωτογραφία
Θάνατος Μαζωνάκη: Η γιατρός εξόπλιζε και δεύτερο ιατρείο στο Κολωνάκι που ήταν κλειστό - Δίνει απαντήσεις η άρση απορρήτου
VIDEO: Άνδρας συνελήφθη αφού θώπευσε σε live μετάδοση influencer - «Μόλις μου έπιασε τον κ@@ο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λάκης Γαβαλάς για Άννα Βίσση: «Έκανε την επιλογή να με αποβάλει από τη ζωή της. Δεν μπορεί να πλακώνεις ένα ωραίο στήθος»

 30.09.2026 - 15:20
Ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία για το Κυπριακό ο ΠτΔ - «Υπήρξε μια διεξοδική ανταλλαγή απόψεων»

Ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία για το Κυπριακό ο ΠτΔ - «Υπήρξε μια διεξοδική ανταλλαγή απόψεων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία για το Κυπριακό ο ΠτΔ - «Υπήρξε μια διεξοδική ανταλλαγή απόψεων»

Ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία για το Κυπριακό ο ΠτΔ - «Υπήρξε μια διεξοδική ανταλλαγή απόψεων»

  •  30.09.2026 - 14:36
Αννίτα Δημητρίου μετά το Εθνικό - «Δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε... λιγότερα λόγια περισσότερη δουλειά»

Αννίτα Δημητρίου μετά το Εθνικό - «Δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε... λιγότερα λόγια περισσότερη δουλειά»

  •  30.09.2026 - 12:08
VIDEO: Αβέρωφ για τη διαδικασία του ΔΗΣΥ: «Είστε τόσο σίγουροι ότι θα είναι στις 13;» – «Δεν σέρνομαι πίσω από άλλους»

VIDEO: Αβέρωφ για τη διαδικασία του ΔΗΣΥ: «Είστε τόσο σίγουροι ότι θα είναι στις 13;» – «Δεν σέρνομαι πίσω από άλλους»

  •  30.09.2026 - 12:40
VIDEO - Φειδίας κατά Χριστοδουλίδη μετά το Εθνικό: «Σήμερα θα είμαι λίγο σκληρός μαζί με τον Πρόεδρο για το Κυπριακό»

VIDEO - Φειδίας κατά Χριστοδουλίδη μετά το Εθνικό: «Σήμερα θα είμαι λίγο σκληρός μαζί με τον Πρόεδρο για το Κυπριακό»

  •  30.09.2026 - 12:46
Νέο βίντεο-«φωτιά» από την Annie Alexui - Φέρνει στο φως εικόνες που προκαλούν ερωτήματα

Νέο βίντεο-«φωτιά» από την Annie Alexui - Φέρνει στο φως εικόνες που προκαλούν ερωτήματα

  •  30.09.2026 - 11:39
Γρίπη των πτηνών στην Κύπρο: Συναγερμός μετά το κρούσμα H5N1 - Τι λέει ο Δρ. Καραγιάννης για τον κίνδυνο στον άνθρωπο

Γρίπη των πτηνών στην Κύπρο: Συναγερμός μετά το κρούσμα H5N1 - Τι λέει ο Δρ. Καραγιάννης για τον κίνδυνο στον άνθρωπο

  •  30.09.2026 - 11:57
Αντιδράσεις στο Ισραήλ για τη Flydubai: Ζητούν αναστολή όλων των πτήσεων, εξετάζουν αν παραβιάστηκε η συμφωνία με τα ΗΑΕ

Αντιδράσεις στο Ισραήλ για τη Flydubai: Ζητούν αναστολή όλων των πτήσεων, εξετάζουν αν παραβιάστηκε η συμφωνία με τα ΗΑΕ

  •  30.09.2026 - 15:19
Δημοσιογράφος για Μαζωνάκη: «Ερχόταν σε εκπομπές μου, έκανε χρήση, έκανε τα πάντα» - «Τρεις μέρες πριν πεθάνει τον πήραν σε κατάσταση σοκ από κλαμπ»

Δημοσιογράφος για Μαζωνάκη: «Ερχόταν σε εκπομπές μου, έκανε χρήση, έκανε τα πάντα» - «Τρεις μέρες πριν πεθάνει τον πήραν σε κατάσταση σοκ από κλαμπ»

  •  30.09.2026 - 15:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα