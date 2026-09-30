Μαρτυρία για την κλινική στη Θεσσαλονίκη: «Από 72 κιλά υγιέστατη, την παραλάβαμε 27 κιλά και πέθανε»

Μάρτυρας μίλησε στην ΕΡΤ για δική της περίπτωση ασθενούς, που μεταφέρθηκε στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη για αποκατάσταση, ωστόσο μετά από λίγους μήνες έφυγε από τη ζωή.

«Είχαμε πάει έναν ζωντανό άνθρωπο με σώας τας φρένας, ήταν πάρα πολύ καλά, υγιέστατη, την πήγαμε για λίγους μήνες για αποκατάσταση, και πήραμε, από 72 κιλά υγιέστατη γυναίκα, 27 κιλά, την πέθαναν σε έξι μήνες χωρίς να την ταΐζουν, να της δίνουν νερό και να της δίνουν συγκεκριμένα φάρμακα» είπε για την κλινική στη Θεσσαλονίκη.

Το καταγγελλόμενο περιστατικό σχετικά με την κλινική στη Θεσσαλονίκη φέρεται να έλαβε χώρα την περίοδο του κορωνοϊού, καθώς οι συγγενείς της γυναίκας, που είχε μεταφερθεί για αποκατάσταση, τηλεφωνούσαν αποκλειστικά τηλεφωνικά μαζί της.

«Δεν τη γνωρίσαμε όταν μας την έδωσαν. Και ενώ μας απαγόρευαν να μπούμε λόγω COVID, έγραψαν στο χαρτί ότι πέθανε από COVID. Δεν μας επέτρεπαν να μπούμε στην κλινική λόγω COVID, αλλά μιλούσαμε τηλεφωνικά» σημείωσε η ίδια καταγγέλλουσα.

«Από κάποιους νοσηλευτές μάθαμε ότι όλη ημέρα φώναζε, ότι ήθελε να φάει και να πιει νερό. Είναι λυπηρά αυτά που γίνονται: βάζεις άνθρωπο για να πληρώσεις να γίνει καλύτερα, και τον παίρνεις τελειωμένο και πεθαμένο. Είναι δραματική η κατάσταση. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στον θείο και στην ξαδέρφη μου 50 ετών, πέθανε μέσα σε τρεις μήνες» κατέληξε η καταγγέλλουσα για την κλινική στη Θεσσαλονίκη.

Εξακολουθεί να λειτουργεί η κλινική στη Θεσσαλονίκη

Η απόφαση της Περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας αφορά τόσο την κλινική στη Θεσσαλονίκη όσο και δεύτερη κλινική του ίδιου ιδιοκτήτη στη Θέρμη. Η διαδικασία προβλέπει ότι μέσα σε 15 ημέρες θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εκκένωση των κτηρίων και στη συνέχεια να σφραγιστούν, ώστε να σταματήσει η λειτουργία τους.

Παρά την απόφαση, η κλινική εξακολουθεί να λειτουργεί, καθώς εργαζόμενοι προσήλθαν κανονικά στην εργασία τους, ενώ αρκετοί ασθενείς παραμένουν μέσα στη δομή. Ο ακριβής αριθμός τους δεν έχει γίνει γνωστός, ωστόσο η κλινική διαθέτει τουλάχιστον 50 έως 60 κλίνες.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι αποκαλύψεις συγγενών ασθενών για όσα, όπως καταγγέλλουν, συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια μέσα στην κλινική στη Θεσσαλονίκη.

Μία από τις μαρτυρίες αφορά ασθενή που, σύμφωνα με συγγενή της, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού έφυγε από τη συγκεκριμένη δομή αφυδατωμένη. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο 424 και, σύμφωνα με τη μαρτυρία, πέθανε λίγο αργότερα.

Μία ακόμη γυναίκα, ανέφερε ότι είχε μεταφέρει τη μητέρα της στην κλινική τον Ιούνιο. Όπως υποστήριξε, την παρέλαβε τρεις ημέρες αργότερα, σε πολύ κακή κατάσταση και αφυδατωμένη.

Οι καταγγελίες προστίθενται στην υπόθεση του ογκολογικού τμήματος, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, λειτουργούσε χωρίς άδεια για τη διενέργεια χημειοθεραπειών.

Πηγή: lifo.gr