Κυπριακό: Έκκληση να αποφευχθούν κινήσεις που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις για τη μακροχρόνια εμπειρία των προσπαθειών εφαρμογής ΜΟΕ μετά το Ψήφισμα 789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και εξέτασαν τις τρέχουσες εξελίξεις. Σημειώνεται ότι πολλά από τα ΜΟΕ έχουν συμβάλει θετικά στην αμοιβαία κατανόηση και έχουν λύσει καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και στις δύο πλευρές του χάσματος, όλα αυτά τα χρόνια.

«Η πραγματική προϋπόθεση είναι η πολιτική βούληση. Τα ΜΟΕ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις» προστίθεται.

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνουν τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να εντείνουν τις προσπάθειες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προς μια δημοκρατική, ειρηνική και βιώσιμη ομοσπονδιακή λύση στο κυπριακό πρόβλημα εντός του πλαισίου και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, του κεκτημένου της ΕΕ και του διεθνούς δικαίου.

«Όλες οι πλευρές θα πρέπει να απέχουν από δηλώσεις και ενέργειες που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη, ειδικά τη στιγμή που υπάρχουν προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων» αναφέρεται.

Στην ανακοίνωση της Πρεσβείας αναφέρεται ότι το τ/κ κόμμα Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Αγώνα (TAM) επέλεξε να μην συμπεριληφθεί στο κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος.

Η επόμενη συνάντηση των ε/κ και τ/κ κομμάτων θα φιλοξενηθεί από το τ/κ κόμμα Ενωμένης Κύπρου (ΚΕΚ) την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2026.