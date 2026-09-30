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ΔΙΕΘΝΗ

Συνελήφθη ο πιλότος της Flydubai, πώς αποφεύχθηκε η τραγωδία και το μαχαίρωμα στο πιλοτήριο - «Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν ζωές» λέει ο Νετανιάχου

 30.09.2026 - 18:05
Συνελήφθη ο πιλότος της Flydubai, πώς αποφεύχθηκε η τραγωδία και το μαχαίρωμα στο πιλοτήριο - «Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν ζωές» λέει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι μέχρι τώρα ενδείξεις από την έρευνα για το περιστατικό στην πτήση της Flydubai προς το Τελ Αβίβ δείχνουν πως ο πιλότος που μαχαίρωσε τον συνάδελφό του προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το συμβάν «εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό ασφαλείας» και ανέφερε ότι σχεδόν όλοι οι επιβάτες της πτήσης ήταν Ισραηλινοί. Ο ύποπτος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές, ανέφερε. Ο Νετανιάχου είπε ότι έδωσε εντολή στις υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ να λάβουν μέτρα ώστε να αποτραπούν παρόμοιες απόπειρες στο μέλλον.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ένας από τους πιλότους φέρεται να επιτέθηκε στον άλλο ενώ το αεροσκάφος πλησίαζε στο Ισραήλ. Όπως υποστήριξε, ένας Ισραηλινός επιβάτης και μέλος του πληρώματος κατάφεραν να εισέλθουν στο πιλοτήριο και να ακινητοποιήσουν τον πιλότο, ο οποίος φέρεται να επιχειρούσε να προκαλέσει ζημιές στα συστήματα του αεροσκάφους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι δεύτερο μέλος του πληρώματος κατάφερε στη συνέχεια να σταθεροποιήσει το αεροσκάφος, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, όπου οι Αρχές έχουν αναλάβει την ανάκριση του υπόπτου.

«Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και επέδειξαν μεγάλη γενναιότητα. Απέτρεψαν μια σοβαρή τραγωδία», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ εξετάζουν μέτρα για την αποτροπή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια και τα κίνητρα του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μία από τις επιβάτιδες της πτήσης, μιλώντας στο ισραηλινό Channel 12, υποστήριξε ότι μέλος του πληρώματος στο πιλοτήριο επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους και ακινητοποιήθηκε από επιβάτες.

Η γυναίκα, η οποία αναφέρθηκε ως Μεϊτάλ, δήλωσε ότι ο σύζυγός της συμμετείχε στην ακινητοποίηση του άνδρα. «Κάποιος φώναξε "μαχαίρωμα" και ο σύζυγός μου κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε. Έτρεξε προς το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου και μαζί με άλλους Ισραηλινούς εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη», ανέφερε.

«Υπήρχαν μαχαιριές και πολύ αίμα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι επιβάτες βρίσκονταν ακόμη σε κατάσταση σοκ. «Είμαστε πολύ φορτισμένοι και υπό τεράστια πίεση. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω», είπε.

Ένας ακόμη επιβάτης εμφανίζεται σε βίντεο που έστειλε στην οικογένειά του να κάνει λόγο για «τρομοκράτη» που προσπάθησε να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Όπως ανέφερε, συμμετείχε στην ακινητοποίησή του, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας είχε δεθεί.

Δεύτερη ομάδα πιλότων φέρεται να έσωσε την κατάσταση

Σύμφωνα με πληροφορίες του Channel 12, στο αεροσκάφος υπήρχε και δεύτερη ομάδα πιλότων, οι οποίοι ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά ρούχα. Όπως μετέδωσε το ισραηλινό μέσο, οι συγκεκριμένοι πιλότοι φέρεται να συνέβαλαν στην αποτροπή της προσπάθειας ενός από τους πιλότους να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Τη συγκεκριμένη πληροφορία έδωσαν και η μητέρα ενός επιβάτη, σε δηλώσεις που έκανε από το Μπεν Γκουριόν.


Ισραηλινός αξιωματούχος, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δήλωσε ότι αν δεν βρίσκονταν στο αεροπλάνο οι συγκεκριμένοι πιλότοι, το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε επίθεση αντίστοιχη με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ή στην ομηρία του Έντεμπε το 1976. Οι πληροφορίες αυτές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Walla, ο πιλότος που βρίσκεται υπό έρευνα είναι υπήκοος του Ομάν.

Την ίδια στιγμή, φωτογραφίες που κυκλοφορούν μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στη Σαουδική Αραβία, φανερώνουν πως έχει υποστεί ζημιές στο ουραίο τμήμα από την απότομη κάθοδό του, όσο βρισκόταν εν πτήσει. Σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων πτήσης, το αεροσκάφος έκανε «βουτιά» περίπου 4.360 μέτρων σε 37 δευτερόλεπτα.

 

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