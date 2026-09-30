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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο παρά πέντε πριν την απεργία: Νέα δεδομένα φέρνει η συνάντηση στο ΥΠΑΝ

 30.09.2026 - 20:09
Στο παρά πέντε πριν την απεργία: Νέα δεδομένα φέρνει η συνάντηση στο ΥΠΑΝ

Νέα δεδομένα παρουσιάστηκαν από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας την Τετάρτη, στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών ορισμένου και αορίστου χρόνου στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΕ – ΠΕΟ, Ανδρέας Κουννής.

Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί συνέρχονται την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, στις 9 π.μ. σε έκτακτη συνέλευση, ώστε να εξετάσουν τα δεδομένα αυτά, που αφορούν κυρίως τα αιτήματα που έχουν διατυπώσει για τις απολαβές τους, σύμφωνα με τον κ. Κουννή.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί των υποστηρικτικών προγραμμάτων του ΥΠΑΝ είχαν πραγματοποιήσει διαμαρτυρία στις 3 Σεπτεμβρίου, παραδίδοντας υπόμνημα με τα αιτήματά τους στο Προεδρικό Μέγαρο, με τους εκπροσώπους τους να αναφέρουν ότι έτυχαν θετικής υποδοχής και έλαβαν διαβεβαιώσεις για διευθέτησή τους.

Τα αιτήματά τους αφορούν κάλυψη των απολαβών τους, καθώς με τη λήξη των υποστηρικτικών προγραμμάτων παραμένουν χωρίς μισθό και χωρίς επίδομα ανεργίας για ολόκληρο το καλοκαίρι, αλλά και διασφάλιση της δυνατότητάς τους για εργασία στα προγράμματα της νέας σχολικής χρονιάς.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Κουννής ανέφερε ότι στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Παρασκευής, οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα που παρουσιάστηκαν κατά τη συνάντηση των εκπροσώπων τους στο Υπουργείο και ανάλογα με την αξιολόγηση αυτή θα αποφασίσουν αν χρειάζεται να αλλάξει η απόφαση για απεργιακή κινητοποίηση την ερχόμενη Δευτέρα, στην οποία καλούν τόσο η ΠΕΟ, όσο και η ΣΕΚ.

Ο ίδιος εξήγησε ότι στην συνάντηση με την Υπουργό τέθηκαν νέα δεδομένα σε σχέση με τη διασφάλιση του εισοδήματος των εκπαιδευτικών στα υποστηρικτικά προγράμματα, χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες, ενόψει και της Γενικής Συνέλευσης στην οποία θα τεθεί στο ζήτημα. Πρόσθεσε, δε, πως σε ό,τι αφορά την προκήρυξη θέσεων στα προγράμματα, που ήταν ένα από τα αιτήματά τους, έχουν γίνει βήματα, καθώς έχουν προχωρήσει οι προκηρύξεις σχεδόν για όλα τα προγράμματα.

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