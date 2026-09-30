Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤην άφησε αιμόφυρτη πιστεύοντας ότι πέθανε:15 χρόνια φυλακή σε 20χρονο - Η άγρια επίθεση σε 26χρονη σε ξενοδοχείο της Αμμοχώστου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Την άφησε αιμόφυρτη πιστεύοντας ότι πέθανε:15 χρόνια φυλακή σε 20χρονο - Η άγρια επίθεση σε 26χρονη σε ξενοδοχείο της Αμμοχώστου

 30.09.2026 - 20:28
Την άφησε αιμόφυρτη πιστεύοντας ότι πέθανε:15 χρόνια φυλακή σε 20χρονο - Η άγρια επίθεση σε 26χρονη σε ξενοδοχείο της Αμμοχώστου

Σε συνολική ποινή φυλάκισης 15 ετών καταδικάστηκε από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου 20χρονος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για απόπειρα φόνου και βιασμό 26χρονης, σε ξενοδοχείο της επαρχίας Αμμοχώστου, τον Αύγουστο του 2024. Για τον βιασμό επιβλήθηκε συντρέχουσα ποινή 12 ετών.

Ο 20χρονος κρίθηκε ένοχος για τα αδικήματα της απόπειρας φόνου, του βιασμού και της επίθεσης που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, αναφορικά με περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 31ης Αυγούστου 2024, σε ξενοδοχείο της επαρχίας Αμμοχώστου.

Το Κακουργιοδικείο είχε κρίνει τον 20χρονο ένοχο στις 30 Ιουλίου 2026, μετά από ακροαματική διαδικασία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος και η 26χρονη παραπονούμενη γνωρίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και στη συνέχεια μετέβησαν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η γυναίκα.

Ο κατηγορούμενος εξαπέλυσε εναντίον της ιδιαίτερα βίαιη επίθεση, με επανειλημμένα χτυπήματα, ενώ σε κάποια στιγμή η 26χρονη έχασε πλήρως τις αισθήσεις της. Το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι οι ενέργειες του κατηγορουμένου καταδείκνυαν πρόθεση θανάτωσης της παραπονούμενης.

Αφού η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της, ο κατηγορούμενος τη βίασε και στη συνέχεια την εγκατέλειψε αιμόφυρτη και αβοήθητη στο δωμάτιο, πιστεύοντας ότι είχε πεθάνει.

Η 26χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο, όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και παρέμεινε για 48 ώρες, μέχρι να διαφύγει τον κίνδυνο. Ακολούθως νοσηλεύτηκε για αρκετές ακόμη ημέρες, προτού λάβει εξιτήριο.

Η καταδικαστική απόφαση στηρίχθηκε στην αξιόπιστη, σύμφωνα με το Δικαστήριο, μαρτυρία της παραπονούμενης, η οποία ενισχυόταν από ιατροδικαστικά και επιστημονικά ευρήματα, εξετάσεις DNA, μαρτυρίες ανεξάρτητων μαρτύρων και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

Το Κακουργιοδικείο απέρριψε ως αναξιόπιστη την εκδοχή του κατηγορουμένου.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, το Δικαστήριο υπογράμμισε τη σοβαρότητα των αδικημάτων, επισημαίνοντας ότι στρέφονται κατά θεμελιωδών αγαθών, όπως η ανθρώπινη ζωή και η σεξουαλική ελευθερία, και ότι απαιτούν αυστηρές και αποτρεπτικές ποινές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις συνθήκες διάπραξης των αδικημάτων, με το Δικαστήριο να αναφέρεται στην παρατεταμένη και επαναλαμβανόμενη προσπάθεια του κατηγορουμένου να θανατώσει την παραπονούμενη, με την άσκηση ακραίας βίας, και στον βιασμό της ενώ εκείνη δεν είχε πλέον τις αισθήσεις της.

Οι ποινές των 15 και 12 ετών θα συντρέχουν, ενώ από την περίοδο έκτισης της ποινής θα αφαιρεθεί ο χρόνος κατά τον οποίο ο καταδικασθείς τελούσε υπό προσωποκράτηση για την υπόθεση, δηλαδή από τις 11 Σεπτεμβρίου 2024.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο βίντεο-«φωτιά» από την Annie Alexui - Φέρνει στο φως εικόνες που προκαλούν ερωτήματα
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή 45χρονος στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Γνωστή Κύπρια παρουσιάστρια έκανε ένα «ταξίδι πίσω στον χρόνο» - Δείτε φωτογραφία
Σοκ στο ποδόσφαιρο: Νεκρός από πυροβολισμούς ιδιοκτήτης γνωστής ομάδας - Φωτογραφία
Θάνατος Μαζωνάκη: Η γιατρός εξόπλιζε και δεύτερο ιατρείο στο Κολωνάκι που ήταν κλειστό - Δίνει απαντήσεις η άρση απορρήτου
VIDEO: Άνδρας συνελήφθη αφού θώπευσε σε live μετάδοση influencer - «Μόλις μου έπιασε τον κ@@ο»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ακρίβεια: 7 νέα μέτρα από την Κυβέρνηση – Ποιοι θα δουν διαφορά στην τσέπη τους - Έρχεται εφάπαξ βοήθημα €200 – Ποιους αφορά

 30.09.2026 - 19:45
Επόμενο άρθρο

«Σκούπα» σε παραλίες και δρόμους από τις Βρετανικές Βάσεις – 80 συλλήψεις και πάνω από 700 έλεγχοι

 30.09.2026 - 20:45
Ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία για το Κυπριακό ο ΠτΔ - «Υπήρξε μια διεξοδική ανταλλαγή απόψεων»

Ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία για το Κυπριακό ο ΠτΔ - «Υπήρξε μια διεξοδική ανταλλαγή απόψεων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία για το Κυπριακό ο ΠτΔ - «Υπήρξε μια διεξοδική ανταλλαγή απόψεων»

Ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία για το Κυπριακό ο ΠτΔ - «Υπήρξε μια διεξοδική ανταλλαγή απόψεων»

  •  30.09.2026 - 14:36
Αννίτα Δημητρίου μετά το Εθνικό - «Δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε... λιγότερα λόγια περισσότερη δουλειά»

Αννίτα Δημητρίου μετά το Εθνικό - «Δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε... λιγότερα λόγια περισσότερη δουλειά»

  •  30.09.2026 - 12:08
VIDEO: Αβέρωφ για τη διαδικασία του ΔΗΣΥ: «Είστε τόσο σίγουροι ότι θα είναι στις 13;» – «Δεν σέρνομαι πίσω από άλλους»

VIDEO: Αβέρωφ για τη διαδικασία του ΔΗΣΥ: «Είστε τόσο σίγουροι ότι θα είναι στις 13;» – «Δεν σέρνομαι πίσω από άλλους»

  •  30.09.2026 - 12:40
Ακρίβεια: 7 νέα μέτρα από την Κυβέρνηση – Ποιοι θα δουν διαφορά στην τσέπη τους - Έρχεται εφάπαξ βοήθημα €200 – Ποιους αφορά

Ακρίβεια: 7 νέα μέτρα από την Κυβέρνηση – Ποιοι θα δουν διαφορά στην τσέπη τους - Έρχεται εφάπαξ βοήθημα €200 – Ποιους αφορά

  •  30.09.2026 - 19:45
Αθωώθηκαν τρεις Σύροι κατηγορούμενοι για την απόπειρα φόνου στον Κόρνο

Αθωώθηκαν τρεις Σύροι κατηγορούμενοι για την απόπειρα φόνου στον Κόρνο

  •  30.09.2026 - 15:51
Γρίπη των πτηνών στην Κύπρο: Συναγερμός μετά το κρούσμα H5N1 - Τι λέει ο Δρ. Καραγιάννης για τον κίνδυνο στον άνθρωπο

Γρίπη των πτηνών στην Κύπρο: Συναγερμός μετά το κρούσμα H5N1 - Τι λέει ο Δρ. Καραγιάννης για τον κίνδυνο στον άνθρωπο

  •  30.09.2026 - 11:57
Στον αέρα η συνταγματικότητα των Υφυπουργείων: Τι θα γίνει αν κριθούν αντισυνταγματικά - Η απάντηση Σαββίδη

Στον αέρα η συνταγματικότητα των Υφυπουργείων: Τι θα γίνει αν κριθούν αντισυνταγματικά - Η απάντηση Σαββίδη

  •  30.09.2026 - 16:52
Δημοσιογράφος για Μαζωνάκη: «Ερχόταν σε εκπομπές μου, έκανε χρήση, έκανε τα πάντα» - «Τρεις μέρες πριν πεθάνει τον πήραν σε κατάσταση σοκ από κλαμπ»

Δημοσιογράφος για Μαζωνάκη: «Ερχόταν σε εκπομπές μου, έκανε χρήση, έκανε τα πάντα» - «Τρεις μέρες πριν πεθάνει τον πήραν σε κατάσταση σοκ από κλαμπ»

  •  30.09.2026 - 15:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα