Την άφησε αιμόφυρτη πιστεύοντας ότι πέθανε:15 χρόνια φυλακή σε 20χρονο - Η άγρια επίθεση σε 26χρονη σε ξενοδοχείο της Αμμοχώστου

Ο 20χρονος κρίθηκε ένοχος για τα αδικήματα της απόπειρας φόνου, του βιασμού και της επίθεσης που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, αναφορικά με περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 31ης Αυγούστου 2024, σε ξενοδοχείο της επαρχίας Αμμοχώστου.

Το Κακουργιοδικείο είχε κρίνει τον 20χρονο ένοχο στις 30 Ιουλίου 2026, μετά από ακροαματική διαδικασία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος και η 26χρονη παραπονούμενη γνωρίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και στη συνέχεια μετέβησαν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η γυναίκα.

Ο κατηγορούμενος εξαπέλυσε εναντίον της ιδιαίτερα βίαιη επίθεση, με επανειλημμένα χτυπήματα, ενώ σε κάποια στιγμή η 26χρονη έχασε πλήρως τις αισθήσεις της. Το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι οι ενέργειες του κατηγορουμένου καταδείκνυαν πρόθεση θανάτωσης της παραπονούμενης.

Αφού η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της, ο κατηγορούμενος τη βίασε και στη συνέχεια την εγκατέλειψε αιμόφυρτη και αβοήθητη στο δωμάτιο, πιστεύοντας ότι είχε πεθάνει.

Η 26χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο, όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και παρέμεινε για 48 ώρες, μέχρι να διαφύγει τον κίνδυνο. Ακολούθως νοσηλεύτηκε για αρκετές ακόμη ημέρες, προτού λάβει εξιτήριο.

Η καταδικαστική απόφαση στηρίχθηκε στην αξιόπιστη, σύμφωνα με το Δικαστήριο, μαρτυρία της παραπονούμενης, η οποία ενισχυόταν από ιατροδικαστικά και επιστημονικά ευρήματα, εξετάσεις DNA, μαρτυρίες ανεξάρτητων μαρτύρων και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

Το Κακουργιοδικείο απέρριψε ως αναξιόπιστη την εκδοχή του κατηγορουμένου.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, το Δικαστήριο υπογράμμισε τη σοβαρότητα των αδικημάτων, επισημαίνοντας ότι στρέφονται κατά θεμελιωδών αγαθών, όπως η ανθρώπινη ζωή και η σεξουαλική ελευθερία, και ότι απαιτούν αυστηρές και αποτρεπτικές ποινές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις συνθήκες διάπραξης των αδικημάτων, με το Δικαστήριο να αναφέρεται στην παρατεταμένη και επαναλαμβανόμενη προσπάθεια του κατηγορουμένου να θανατώσει την παραπονούμενη, με την άσκηση ακραίας βίας, και στον βιασμό της ενώ εκείνη δεν είχε πλέον τις αισθήσεις της.

Οι ποινές των 15 και 12 ετών θα συντρέχουν, ενώ από την περίοδο έκτισης της ποινής θα αφαιρεθεί ο χρόνος κατά τον οποίο ο καταδικασθείς τελούσε υπό προσωποκράτηση για την υπόθεση, δηλαδή από τις 11 Σεπτεμβρίου 2024.