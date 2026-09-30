Αυτοί καταζητούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και κλοπές - Δείτε φωτογραφίες τους

Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος. Διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές (επτά υποθέσεις). Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ 15 Αυγούστου και 12 Σεπτεμβρίου 2026, στην επαρχία Λεμεσού.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.