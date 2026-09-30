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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτοί καταζητούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και κλοπές - Δείτε φωτογραφίες τους

 30.09.2026 - 15:17
Αυτοί καταζητούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και κλοπές - Δείτε φωτογραφίες τους

Καταζητούνται οι DAVID MIZOIAN, 25 ετών και OVO AMIRKHANIAN, 36 ετών, και οι δύο από τη Γεωργία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με τα ακόλουθα αδικήματα:

  1. Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος.
  2. Διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές (επτά υποθέσεις).
  3. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
  4. Παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ 15 Αυγούστου και 12 Σεπτεμβρίου 2026, στην επαρχία Λεμεσού.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

DAVID MIZOIAN (Φώτο 1)
DAVID MIZOIAN (Φώτο 2)
OVO AMIRKHANIAN (Φώτο 1)

 

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