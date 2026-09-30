Αυτοί καταζητούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και κλοπές - Δείτε φωτογραφίες τους

Ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία για το Κυπριακό ο ΠτΔ - «Υπήρξε μια διεξοδική ανταλλαγή απόψεων»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου.
Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ 15 Αυγούστου και 12 Σεπτεμβρίου 2026, στην επαρχία Λεμεσού.
Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.
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