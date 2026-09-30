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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με το βλέμμα στην Ολγκίν μετά το Εθνικό: «Λιγότερα λόγια, περισσότερη δουλειά»

 30.09.2026 - 22:29
Με το βλέμμα στην Ολγκίν μετά το Εθνικό: «Λιγότερα λόγια, περισσότερη δουλειά»

Σε μια περίοδο κατά την οποία η προσπάθεια για επανεκκίνηση των συνομιλιών παραμένει ανοιχτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην κάθοδο της Μαρία Άνχελα Ολγκίν τον Οκτώβριο και στην προετοιμασία της επόμενης άτυπης διευρυμένης διάσκεψης.

Στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου έγινε ανασκόπηση των επαφών που μεσολάβησαν από την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς και των προτάσεων που έχει καταθέσει ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόσο για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης όσο και για τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού. Η κυβερνητική πλευρά επιμένει ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, με τον Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη να υπογραμμίζει πως απαραίτητη προϋπόθεση για πρόοδο είναι η πολιτική βούληση όλων των πλευρών.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε και για την καταγραφή των συγκλίσεων των προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η Λευκωσία θεωρεί ότι το σχετικό κείμενο, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, πρέπει να δοθεί στα μέρη πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών, ώστε να λειτουργήσει υποβοηθητικά στην προσπάθεια.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, εξερχόμενη του Εθνικού Συμβουλίου, έδωσε έναν πιο συγκρατημένο τόνο, σημειώνοντας ότι μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ «δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε». Τόνισε, ωστόσο, ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί με στόχο τη δημιουργία συνθηκών για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Με το βλέμμα πλέον στην επίσκεψη Ολγκίν και στις επόμενες διπλωματικές κινήσεις, η κ. Δημητρίου έστειλε το μήνυμα ότι απαιτείται αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης ευκαιρίας: «Ύψιστο καθήκον όλων μας είναι λιγότερα λόγια, περισσότερη δουλειά», διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η υπευθυνότητα του ΔΗΣΥ είναι δεδομένη.

 

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