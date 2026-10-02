Αννίτα για το δείπνο με Αβέρωφ: «Δεν έγινε καμία συνδιαλλαγή - Αυτό πρέπει να λήξει»

Σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, η κ. Δημητρίου επιβεβαίωσε ότι ήταν παρούσα στο συγκεκριμένο δείπνο, απορρίπτοντας ωστόσο ότι υπήρξε οποιαδήποτε συμφωνία ή ανταλλαγή.

«Ναι, ήμουν παρούσα, αλλά ποτέ ενώπιόν μου – και ο ίδιος ο κ. Νεοφύτου το είπε – δεν έγινε καμία ακριβώς δέσμευση, ανταλλαγή επ’ αυτού και ούτε ποτέ το ζήτησε και ο ίδιος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε παράλληλα ότι το ζήτημα θα πρέπει να κλείσει, σημειώνοντας πως προτεραιότητα παραμένει η πορεία και η ενότητα του κόμματος.

«Εμάς η έγνοια μας είναι ο ΔΗΣΥ, κανένα πρόσωπο και αυτό το κόμμα είναι υπεράνω προσώπων», τόνισε.

«Δεν υπάρχουν αντίπαλοι, είμαστε μέλη της ίδιας ομάδας»

Κληθείσα να σχολιάσει τις αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου και τη διαδικασία για την ανάδειξη του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, η κ. Δημητρίου έκανε λόγο για ένα ομόφωνο αποτέλεσμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενότητας.

«Δεν υπάρχουν αντίπαλοι, είμαστε μέλη της ίδιας ομάδας και γινόμαστε σοφότεροι με αυτά που ακούμε», ανέφερε, σημειώνοντας πως μέσα από τον διάλογο με τα στελέχη του κόμματος υπήρξε προβληματισμός και τελικά επήλθε ομόφωνη κατάληξη.

Όπως είπε, το επόμενο βήμα είναι η τήρηση του καταστατικού και των προβλεπόμενων διαδικασιών, με όλα τα στελέχη να στηρίζουν το πρόσωπο που θα επιλεγεί.

«Είναι χρέος μας να διασφαλίσουμε τις διαδικασίες. Εκεί θα είμαστε με το όποιο αποτέλεσμα, ενωμένοι να προχωρήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.