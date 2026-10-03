«Θωρακίζεται» η Κύπρος με αποθέματα σιτηρών για 45 ημέρες - Τι ανακοίνωσε ο Χριστοδουλίδης

Σε χαιρετισμό του στη διάρκεια εκδήλωσης στην επαρχία Αμμοχώστου, σημείωσε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στη Μαύρη Θάλασσα και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού, επιβάλλουν αυξημένη ετοιμότητα και προληπτικό σχεδιασμό.

Είπε ότι η διατήρηση των στρατηγικών αποθεμάτων θα ανατεθεί μέσω ανοικτής διαδικασίας προσφορών, σε εγχώριες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εμπορία και αλευροποίηση σιτηρών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης, σε έργα και πολιτικές υπέρ των κατοίκων της περιοχής Αμμοχώστου, μέσα και από το ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης τριάντα και πλέον έργων, συνολικού κόστους 122 εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: ΡΙΚ