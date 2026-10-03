Τραγωδία στην Ελλάδα: Πώς έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Νίκος - Συγκλονιστικό - Δεν φεύγουν οι φίλοι του από το σημείο - Βίντεο

Στο σημείο όπου λίγες ώρες νωρίτερα έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Νίκος στη Χερσόνησο παραμένουν οι φίλοι του, μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, όταν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το δίκυκλο που οδηγούσε ο ανήλικος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 16χρονος είχε υποστεί θανάσιμα τραύματα και δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο ανήλικος επέβαινε μόνος του στο δίκυκλο. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο 16χρονος ήταν μαθητής Λυκείου – Φίλοι του παραμένουν στο σημείο

Σύμφωνα με το neakriti, ο 16χρονος Νίκος ήταν μαθητής Λυκείου, ενώ η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη στους ανθρώπους που τον γνώριζαν.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή, ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε και προσέκρουσε σε κολώνα. Πίσω του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακολουθούσε φίλος του με άλλο μηχανάκι.



Άνθρωποι από γειτονική επιχείρηση κινητοποιήθηκαν αμέσως και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Ωστόσο, παρά την άμεση κλήση για βοήθεια, ο 16χρονος είχε ήδη καταλήξει.



Στο σημείο του δυστυχήματος εξακολουθούν να βρίσκονται αρκετοί φίλοι του Νίκου. Ο 16χρονος εργαζόταν σε επιχείρηση του θείου του, η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου σημειώθηκε η μοιραία πρόσκρουση.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες του νέου θανατηφόρου τροχαίο, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων πριν από την εκτροπή του δικύκλου.



Ο θάνατος του 16χρονου έρχεται να προστεθεί στα θύματα τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.



Έχω κυρίως περιορίσει τις επαναλήψεις του «θανάτου/θανατηφόρου/μοιραίας πρόσκρουσης» και έχω κρατήσει ως βασικό στοιχείο της εισαγωγής την παρουσία των φίλων του στο σημείο.