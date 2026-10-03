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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα φτάσει στην Κύπρο η κακοκαιρία της Κρήτης; - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν απόψε και αύριο από ίσχυρές καταιγίδες

 03.10.2026 - 13:41
Θα φτάσει στην Κύπρο η κακοκαιρία της Κρήτης; - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν απόψε και αύριο από ίσχυρές καταιγίδες

Χωρίς να αναμένονται στην Κύπρο φαινόμενα αντίστοιχης έντασης με αυτά που καταγράφονται στην Κρήτη, αλλά με πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών μεμονωμένων καταιγίδων τις επόμενες ημέρες, διαμορφώνεται το σκηνικό του καιρού, σύμφωνα με τον Μετεωρολογικό Λειτουργό Παναγιώτη Λίγγη.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Λίγγης ανέφερε ότι «μεμονωμένα φαινόμενα, μεμονωμένες καταιγίδες που αναμένεται να είναι ισχυρές, δεν αποκλείονται τις επόμενες μέρες», σημειώνοντας ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που καταγράφονται στην Κρήτη δεν φαίνεται να επηρεάζουν την Κύπρο.

Όπως εξήγησε, ήδη καταγράφονται καταιγίδες βορειοδυτικά της Κύπρου στην Πόλη Χρυσοχούς, στον Πύργο Τηλλυρίας και στην περιοχή του Ακάμα, ενώ τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν και άλλες περιοχές.

«Σήμερα περιμένουμε ότι θα επηρεαστούν και άλλες περιοχές, δηλαδή ορεινές περιοχές, περιοχές του εσωτερικού και βόρεια, με επίκεντρο τα κατεχόμενα», είπε, για να προσθέσει ότι στη νότια Κύπρο τα φαινόμενα θα είναι περισσότερο μεμονωμένα.

Σε ερώτηση κατά πόσον υπάρχει πιθανότητα η Κύπρος να αντιμετωπίσει ακραία φαινόμενα ανάλογα με αυτά της Κρήτης, ο κ. Λίγγης ανέφερε ότι «με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας φαίνεται ότι εμείς δεν θα τα έχουμε».

Σημείωσε παράλληλα ότι στη χειρότερη περίπτωση, σήμερα και αύριο, θα μπορούσε να εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα μετεωρολογικά κριτήρια. «Μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κίτρινη προειδοποίηση», ανέφερε.

Βροχές απόψε και την Κυριακή

Σύμφωνα με τον κ. Λίγγη, απόψε αναμένονται και πάλι φαινόμενα, κυρίως στα παράλια, με τα δυτικά και νότια παράλια να επηρεάζονται περισσότερο.

Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν το πρωί της Κυριακής, κυρίως στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού, ενώ προς το μεσημέρι είναι πιθανό να επηρεάσουν και νοτιότερες περιοχές στο εσωτερικό, ανέφερε.

Επίσης, είπε ότι μέχρι το απόγευμα, περισσότερα φαινόμενα αναμένεται να σημειωθούν κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στις βόρειες περιοχές.

Ο Μετεωρολογικός Λειτουργός ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα και για χαλαζόπτωση, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα. Όπως είπε, τα διαθέσιμα δεδομένα θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μικρό χαλάζι, ενώ λόγω και της εποχής, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο.

Λιγότερα σε έκταση φαινόμενα, ενδεχομένως αξιόλογα σε ένταση

Αναφερόμενος στην εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες, ο κ. Λίγγης είπε ότι τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι την Τρίτη και την Τετάρτη, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες και κυρίως σε ορεινές και εσωτερικές περιοχές.

«Τις επόμενες μέρες περιμένουμε φαινόμενα λιγότερα σε έκταση, αλλά η έντασή τους πιθανόν να είναι αξιοσημείωτη», ανέφερε.

Σε σχέση με τις βροχές του Σαββατοκύριακου και κατά πόσον αυτές μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των αποθεμάτων νερού, ο κ. Λίγγης σημείωσε ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί από τώρα ο βαθμός στον οποίο θα υπάρξει ουσιαστικό όφελος.

Όπως εξήγησε, πρόκειται κυρίως για πιο μεμονωμένες μπόρες, οι οποίες μπορεί να έχουν μεγάλη ένταση, αλλά μικρή διάρκεια. Παράλληλα, σημείωσε ότι η γη αυτή την εποχή «παραμένει αρκετά διψασμένη».

Σταδιακά προς το φθινόπωρο

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσον η αλλαγή του καιρού σηματοδοτεί ουσιαστικά τη μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, ο κ. Λίγγης ανέφερε ότι είναι ακόμη νωρίς για ένα τέτοιο ασφαλές συμπέρασμα.

Όπως είπε, ο καθορισμός των εποχών δεν βασίζεται αποκλειστικά σε μια αλλαγή του καιρού, αλλά συνδέεται με συγκεκριμένα δεδομένα και κριτήρια, σημειώνοντας παράλληλα ότι «σιγά-σιγά μπαίνουμε στο φθινόπωρο», καθώς μειώνεται σταδιακά η διάρκεια της ημέρας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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