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Δύο ζώδια παίρνουν επιτέλους μια ανάσα για πρώτη φορά από το 2024

 03.10.2026 - 13:00
Δύο ζώδια παίρνουν επιτέλους μια ανάσα για πρώτη φορά από το 2024

Δύο ζώδια αφήνουν πίσω τους μια απαιτητική διετία και περνούν σε μια πιο ανάλαφρη περίοδο. Οι αλλαγές των τελευταίων ετών ολοκληρώνουν έναν σημαντικό κύκλο και δημιουργούν χώρο για νέα ξεκινήματα.

Παρθένος

Τα τελευταία δύο χρόνια έχετε βιώσει σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις, τις φιλίες και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε την καθημερινότητά σας. Πλέον η πίεση μειώνεται και σας δίνει την ευκαιρία να εστιάσετε περισσότερο στις ανθρώπινες σχέσεις. Αφήστε πίσω σας απογοητεύσεις του παρελθόντος και δώστε χώρο σε νέες γνωριμίες και ουσιαστικότερες φιλίες. Η περίοδος που ακολουθεί ευνοεί τις πιο σταθερές και βαθιές συνδέσεις.

Ιχθύες

Από το 2024 έχετε περάσει μια περίοδο έντονης προσωπικής αναζήτησης και αλλαγών. Επανεξετάζατε την ταυτότητά σας, τις ανάγκες σας και την κατεύθυνση που θέλετε να ακολουθήσετε. Τώρα αρχίζετε να βλέπετε πιο καθαρά ποιοι είστε, τι θέλετε και ποια όρια χρειάζεται να βάλετε. Μπορεί να νιώθετε πιο έντονα τα συναισθήματά σας, όμως αυτή η αποφασιστικότητα μπορεί να σας βοηθήσει να διεκδικήσετε όσα πραγματικά χρειάζεστε. Η δύσκολη περίοδος φαίνεται να ολοκληρώνεται και ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά.

ΠΗΓΗ: marieclaire.gr

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Η Κυβέρνηση προχωρεί στην εξασφάλιση στρατηγικών αποθεμάτων σιτηρών, ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας για περίοδο 45 ημερών, ανέφερε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Σημείωσε πως οι συγκεκριμένες ποσότητες, θα είναι ανεξάρτητες από τα αποθέματα που διατηρούνται για εμπορικούς σκοπούς.

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