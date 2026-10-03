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ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Στόχος επίθεσης ο Αλί αλ-Αμούντι, ηγετικό στέλεχος της Χαμάς στη Γάζα

 03.10.2026 - 17:55
Ισραήλ: Στόχος επίθεσης ο Αλί αλ-Αμούντι, ηγετικό στέλεχος της Χαμάς στη Γάζα

Ανώτερες ισραηλινές πηγές ασφαλείας επιβεβαίωσαν ότι στόχος της σημερινής επίθεσης στη δυτική πόλη της Γάζας ήταν ο Αλί αλ-Αμούντι, ένα από τα πλέον ισχυρά στελέχη της Χαμάς στον θύλακα και στενός συνεργάτης του Γιαχία Σινουάρ. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί εάν ο αλ-Αμούντι σκοτώθηκε, ωστόσο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές θεωρείται βέβαιο ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα που επλήγη. 

Ο αλ-Αμούντι, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, έχει αναδειχθεί τον τελευταίο χρόνο σε μία από τις κεντρικές προσωπικότητες της οργάνωσης στη Γάζα και θεωρείται από ισραηλινές πηγές ως ο de facto ανώτερος πολιτικός παράγοντας της Χαμάς στον θύλακα. Ήταν στενός συνεργάτης του Σινουάρ, με τον οποίο είχε συνδεθεί κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στο Ισραήλ, και απελευθερώθηκε το 2011 στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον Γκιλάντ Σαλίτ. 

Πριν από τον πόλεμο ήταν επικεφαλής του μηχανισμού ενημέρωσης και επικοινωνίας της Χαμάς, ενώ μετά τον θάνατο του Σινουάρ ενισχύθηκε σημαντικά η θέση του στην οργανωτική και πολιτική πυραμίδα της οργάνωσης. Παράλληλα διεκδικεί την ηγεσία του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στη Γάζα απέναντι στον Νιζάρ Αουαντάλα.

Αραβικές πηγές τον έχουν επίσης εμφανίσει ως ένα από τα πρόσωπα που διαχειρίζονται κρίσιμα ζητήματα της μεταπολεμικής περιόδου, περιλαμβανομένης της στάσης της Χαμάς απέναντι σε σχέδια για τη μελλοντική διακυβέρνηση και τον αφοπλισμό της Γάζας.

Εάν επιβεβαιωθεί ο θάνατός του, θα πρόκειται για νέο σημαντικό πλήγμα στην πολιτική και οργανωτική ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης, σε μια περίοδο κατά την οποία το Ισραήλ συνεχίζει να στοχεύει στελέχη που επιχειρούν να ανασυγκροτήσουν τους μηχανισμούς της Χαμάς στη Λωρίδα.

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