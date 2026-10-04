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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή της ώρας - Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

 04.10.2026 - 15:31
Αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή της ώρας - Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

Αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή της ώρας, καθώς την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 η Κύπρος επιστρέφει στη χειμερινή ώρα. Τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 04:00, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω και θα δείξουν 03:00. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η περίοδος εφαρμογής της θερινής ώρας και η χώρα επιστρέφει στην ώρα Ανατολικής Ευρώπης (UTC+2).

Η αλλαγή σημαίνει ότι η συγκεκριμένη νύχτα θα έχει μία επιπλέον ώρα, ενώ τις επόμενες ημέρες θα νυχτώνει νωρίτερα το απόγευμα. Γιατί η αλλαγή ώρας γίνεται τα ξημερώματα Η επιλογή των πρώτων πρωινών ωρών για τη μεταβολή της ώρας δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο η δραστηριότητα των πολιτών, των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών είναι περιορισμένη.

Έτσι, περιορίζονται οι πρακτικές επιπτώσεις στις μεταφορές, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις επιχειρήσεις και στα ηλεκτρονικά συστήματα που λειτουργούν με συγκεκριμένα ωράρια.

Η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται ταυτόχρονα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος εναλλαγής μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας.

Πότε επιστρέφει η θερινή ώρα Η θερινή ώρα, UTC+3, θα επιστρέψει την Κυριακή 28 Μαρτίου 2027, όταν οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά. Παρά τις συζητήσεις των τελευταίων ετών για την κατάργηση της αλλαγής ώρας, το ισχύον καθεστώς εξακολουθεί να εφαρμόζεται.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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