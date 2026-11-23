Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, οι νέοι αιτητές μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η διαδικασία αφορά όσους υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, αλλά και όσους δεν είχαν καταστεί δικαιούχοι των σχετικών επιδομάτων για το 2025 και επιθυμούν να εξεταστούν για το 2026.

Ποιοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση;

Υπάρχει μια σημαντική διευκόλυνση για όσους λάμβαναν ήδη τα επιδόματα.

Οι οικογένειες που είχαν καταστεί δικαιούχοι για το 2025 δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για το 2026.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας εξετάζει αυτόματα τη συνέχιση της παροχής.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν καμία υποχρέωση.

Εάν έχουν προκύψει αλλαγές στα στοιχεία τους που επηρεάζουν το δικαίωμα στο επίδομα, πρέπει να ενημερώνουν την υπηρεσία μέσω του προβλεπόμενου Ηλεκτρονικού Εντύπου Αλλαγής Στοιχείων.

Πώς γίνεται η αίτηση;

Οι νέοι αιτητές πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική διαδικασία μέσω του CY Login.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή και η ταυτοποίηση του λογαριασμού τους.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα επιπλέον βήμα που δεν πρέπει να παραλείψουν.

Για όσους υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, απαιτείται και Έντυπο Εξουσιοδότησης.

Το έντυπο πρέπει να αποσταλεί στην προβλεπόμενη πρωτότυπη έντυπη μορφή, μέσω των Σημείων Εξυπηρέτησης Επιδομάτων Πρόνοιας, αφού διευθετηθεί ραντεβού.

Εναλλακτικά, οι αιτητές που διαθέτουν ηλεκτρονική ταυτότητα eID μπορούν να το υπογράψουν και να το υποβάλουν ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες.

Είσαι ήδη δικαιούχος Επιδόματος Τέκνου και έγινες μονογονέας;

Για αυτή την περίπτωση υπάρχει ξεχωριστή δυνατότητα. Όσοι είχαν καταστεί δικαιούχοι Επιδόματος Τέκνου για το 2025 και επιθυμούν να ζητήσουν Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας για το 2026 μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους μέσω του Ηλεκτρονικού Εντύπου Αλλαγής Στοιχείων. Χρειάζονται, φυσικά, και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Για πληροφορίες και βοήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας στο 1450 ή στο e-mail: [email protected]

Όσοι ενδιαφέρονται καλό είναι να ελέγξουν έγκαιρα εάν πληρούν τα κριτήρια και να προχωρήσουν στη διαδικασία, χωρίς να περιμένουν τις τελευταίες ημέρες του χρόνου.